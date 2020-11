USA: 71-letnia pacjentka przez 105 dni była zakażona, ale nie miała objawów

Lekarz prowadzący uznał, że według jego wiedzy, jest to najdłuższy przypadek aktywnego zarażenia SARS-CoV-2 bez objawów (fot. Pixabay)

Pismo CELL, na które powołuje się serwis sciencedaily.com, opisuje przypadek pacjentki w Kirkland w stanie Waszyngton, która została zarażona podczas pierwszej fali pandemii COVID-19. To co zastanawia badaczy to fakt, że bardzo długi czas badania potwierdzały zakażenie, ale kobieta nie wykazywała żadnych objawów choroby. 71-letnia kobieta miała obniżoną odporność z powodu przewlekłej białaczki limfocytowej i nabytej hipogammaglobulinemii. Nigdy nie wykazywała żadnych objawów COVID-19. Okazało się, że była zarażona wirusem, kiedy została poddana badaniu przesiewowemu po przyjęciu do szpitala z powodu ciężkiej niedokrwistości. Zanim trafiła do szpitala, była rezydentką ośrodka rehabilitacyjnego, w którym wystąpiła duża epidemia. Kobieta miała wykonanych kilka testów PCR. Dopiero po 105 dniach wynik testu był negatywny. Badacze uważają, że pacjentka była zakażona przez tak długi czas, ponieważ jej osłabiony układ odpornościowy nigdy nie pozwolił jej na wywołanie reakcji. Badania krwi wykazały, że organizm nie był w stanie wytworzyć przeciwciał. Pomimo jej niezdolności do wywołania odpowiedzi przeciwciał, nigdy nie rozwinęła COVID-19. W pewnym momencie była leczona osoczem rekonwalescencyjnym, ale lekarze nie uważają, by to ​​leczenie przyniosło skutek. Badacze przeprowadzili sekwencjonowanie wszystkich próbek wirusa uzyskanych od pacjentki, aby zobaczyć, jak wirus mógł się zmienić w trakcie infekcji. Próbki zebrane w różnym czasie wykazywały różne dominujące warianty genów. Jednak badacze nie sądzą, by te mutacje miały wpływ na to, jak długo wirus utrzymywał się w organizmie. Przetestowali również, czy mutacje wpłynęły na zdolność lub szybkość replikacji wirusa - nie znaleźli żadnych różnic. Lekarz prowadzący uznał, że według jego wiedzy, jest to najdłuższy przypadek aktywnego zarażenia SARS-CoV-2 bez objawów. Więcej: https://www.sciencedaily.com/

