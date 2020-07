USA: badania na myszach dowodzą, że objawy choroby Parkinsona mogą zniknąć

Odkrycie mechanizmu blokowania PTB, który przekształca natywne astrocyty w neurony wytwarzające dopaminę, daje pierwszą poważną nadzieję na przełom w leczeniu choroby Parkinsona.

Zespół badawczy z University of California San Diego School of Medicine (USA) pod kierownictwem dr. Xiang-Dong Fu ogłosił wyniki badań nad genem kodującym PTB, który decyduje, które geny są włączane lub wyłączane w komórce - pisze "Rzeczpospolita". Naukowcy odkryli, że blokada PTB u myszy uruchamia proces przekształcania natywnych astrocytów w neurony wytwarzające dopaminę. W rezultacie objawy choroby Parkinsona u myszy znikają całkowicie.

– Fakt, że mogliśmy wyprodukować tak wiele neuronów w tak stosunkowo prosty sposób, był dużą niespodzianką – podkreśla dr Fu.

U leczonych myszy udało się zwiększyć liczbę neuronów o około 30 procent, dzięki czemu przywrócono dopaminę do poziomu porównywalnego z poziomem u zdrowych myszy. Zwierzęta powróciły do zdrowia i całkowitej sprawności ruchowej już po trzech miesiącach terapii. Jak zapewnia dr Fu, pozostaną one wolne od objawów choroby Parkinsona przez resztę życia.

Naukowcy ostrzegają jednak, że wyniki muszą zostać potwierdzone u ludzi przez liczne próby kliniczne.

