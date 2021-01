USA: po drugiej dawce skutki uboczne są silniej odczuwane

Pracownicy medyczni w USA, którzy od kilku dni otrzymują drugą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19, zgłaszają silniej działające skutki uboczne. Potwierdza to efekty obserwowane w badaniach klinicznych - uspokajają lekarze.

NBC opisuje relację pielęgniarza, który dostał drugą dawkę. W przeciwieństwie do pierwszej dawki, ta przyniosła efekty uboczne.

"Bolały mnie biodra, plecy, kolana i kostki. Z tego powodu trudno mi było spać" - opowiadał, dodając, że podobne doświadczenie miało wielu jego kolegów.

Zdaniem specjalistów, to jest coś, co zaobserwowano podczas badań klinicznych: ludzie otrzymują drugą dawkę przypominającą, aby osiągnąć maksymalną skuteczność. Wtedy najczęściej odczuwają bóle stawów i pojawia się lekka gorączka, która trwa od od 24 do 48 godzin.

Dodają jednak, że niezależnie od skutków ubocznych niezwykle ważne jest, aby pacjenci otrzymali drugą dawkę szczepionki. Pierwsza dawka chroni na poziomie około 51%, druga - 95%.

Pacjenci osiągają maksymalną odporność po 10–14 dniach od podania drugiej dawki.

