USA: prezydent powiedział o magicznej kuracji w COVID-19? Lek szybko zniknął z aptek

Prezydent USA Donald Trump ogłosił kilka dni temu, że hydroxychlorochina jest magiczną kuracją, która zmienia kierunek walki z koronawirusem. Amerykanie ruszyli do aptek, pozbawiając leku pacjentów, którzy go naprawdę potrzebowali.

Kilka dni temu ukazywały się informacje, jak to prezydent USA Donald Trump ogłosił na konferencji prasowej, że hydroxychlorochina jest magiczną kuracją, która zmienia kierunek walki z koronawirusem. Niestety, to spowodowało, że Amerykanie ruszyli do aptek, kupowali leki i go zażywali. Efekt? Trudności z zaopatrzeniem się w produkt przez pacjentów, którzy go potrzebują, np. w RZS, toczniu czy chorobach autoimmunologicznych oraz zgony z przedawkowania lub efekty uboczne.

Jak wskazuje "The Guardian", wpływ na Trumpa miało szeroko nagłośnione badanie we Francji, w którym 40 pacjentów z koronawirusem otrzymało hydroxychlorochinę i u ponad połowy z nich zmniejszyła się ilość wirusa w organizmie w ciągu trzech do sześciu dni. Ten efekt dał badaczom nadzieję, że podanie leku skróci czas, w którym zarażeni ludzie mogliby przenosić Covid-19 na inne osoby.

Jednocześnie badacze zastrzegli, że eksperyment nie spełnia wymagań badania klinicznego, którego wyniki można uznać za wiarygodne i dowód skuteczności terapii. Władze francuskie ostrzegały przed samodzielnym stosowaniem leku. Jest wskazany w uzasadnionych przypadkach hospitalizowanych pacjentów, po decyzji lekarzy i pod ich nadzorem.

Francuskie badanie było kontynuacją prac chińskich naukowców, którzy zasugerowali, że hydroksychlorochina może spowolnić infekcje wirusem Sars-CoV-2, blokując jej dostęp do komórek w ciele. Jednak nowsze badania pokazały, że nie jest bardziej skuteczna od leków przeciwwirusowych.

Ma za to skutki uboczne: bóle głowy, zawroty głowy, bóle brzucha, utrata masy ciała i zmiany nastroju. U pacjentów, którym podano lek w powyższych badaniach wystąpiło uszkodzenie wątroby i biegunka.