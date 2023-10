Uważaj na słońce. Jak chronić się przed promieniami UV nawet w zimę?

Zarówno w lecie, jak i w zimie ochrona przed promieniami UV jest niezwykle istotna. Promieniowanie ultrafioletowe (UV) może wpływać negatywnie na naszą skórę przez cały rok, niezależnie od pory roku. Dlatego warto zadbać o odpowiednią fotoprotekcję, nawet w chłodniejszych miesiącach. W tym artykule omówimy, dlaczego ochrona przed promieniami UV jest ważna, jakie zagrożenia niesie ze sobą nadmierna ekspozycja na słońce oraz jakie środki ochrony słonecznej warto stosować w okresie zimowym.

Dlaczego ochrona przed promieniami UV jest ważna przez cały rok?

Promieniowanie UV, zarówno UVA jak i UVB, jest jednym z głównych czynników prowadzących do przedwczesnego starzenia się skóry oraz zwiększających ryzyko wystąpienia nowotworów skóry, w tym raka. Promienie UVB są bardziej intensywne latem, ale występują przez cały rok, co oznacza, że Twoja skóra jest narażona na szkodliwe działanie promieni słonecznych bez względu na porę roku.

Dodatkowo warto pamiętać, że promienie UVA, które są obecne przez cały rok i przenikają przez chmurę, mogą być tak samo szkodliwe dla skóry. Dlatego ochrona przed promieniowaniem UV jest niezbędna przez cały rok, a nie tylko latem, kiedy słońce jest silniejsze.

Zagrożenia związane z nadmierną ekspozycją na słońce w zimie

Chłodniejsze dni i częstsze zachmurzenie mogą wprowadzać w błąd i sprawiać, że zapominamy o konieczności ochrony przed słońcem. Jednak odbite promienie UV mogą nadal dotrzeć do naszej skóry, co stanowi ryzyko dla jej zdrowia. Nadmierna ekspozycja na słońce w okresie zimowym może prowadzić do:

Uszkodzeń skóry: Promieniowanie UV może uszkadzać komórki skóry, prowadząc do przedwczesnego starzenia się, pojawienia się zmarszczek i plam pigmentacyjnych.

Promieniowanie UV może uszkadzać komórki skóry, prowadząc do przedwczesnego starzenia się, pojawienia się zmarszczek i plam pigmentacyjnych. Raka skóry: Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV jest jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia raka skóry.

Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV jest jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia raka skóry. Problemy z oczami: Słońce może być również szkodliwe dla oczu, co może prowadzić do problemów ze wzrokiem.

Jak chronić się przed promieniami UV zimą?

Aby skutecznie chronić się przed promieniami UV w okresie zimowym, warto wdrożyć kilka praktycznych kroków:

Używaj kremów z filtrem UV: Codzienne stosowanie kremów do twarzy i ciała z filtrem UV pomaga chronić skórę przed promieniowaniem. Wybieraj produkty o odpowiedniej mocy SPF. Zakrywaj skórę: Okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy (czapki, kapelusze) to ważne elementy ochrony przed promieniowaniem UV. Unikaj nadmiernego nasłonecznienia: W miarę możliwości staraj się unikać długotrwałego wystawiania skóry na słońce w godzinach, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze. Stosuj balsamy ochronne: Produkty zawierające składniki nawilżające oraz filtry UV pomogą w utrzymaniu skóry w dobrej kondycji.

Podsumowanie

Promieniowanie UV jest obecne przez cały rok, dlatego niezależnie od pory roku warto dbać o odpowiednią ochronę przed nim. Działania zapobiegawcze, takie jak stosowanie kremów z filtrem UV, noszenie okularów przeciwsłonecznych i unikanie nadmiernego nasłonecznienia, pomagają w utrzymaniu zdrowej i promiennej skóry przez cały rok, nawet w okresie zimowym.

Odpowiednia fotoprotekcja to klucz do zachowania młodego i zdrowego wyglądu skóry, dlatego nie zapominajmy o niej, niezależnie od pory roku.

Źródła:

• Superpharm: Fotoprotekcja