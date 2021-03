Vaxzevria - nowa nazwa Vaccine AstraZeneca

Brytyjsko-szwedzka firma farmaceutyczna AstraZeneca w ubiegły czwartek, 25 marca, zmieniła nazwę swej szczepionki przeciwko COVID-19.

Na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków preparat występuje pod nazwą Vaxzevria (z dospiskiem COVID-19 Vaccine AstraZeneca).

Zmiana nazwy szczepionki nastąpiła 25 marca.

Problem wizerunkowy?

Decyzja niemieckiej Stałej Komisji ds. Szczepień o podawaniu szczepionki firmy AstraZeneca tylko osobom powyżej 60. roku życia zmieniła nastawienie części niemieckiego społeczeństwa do akcji masowych szczepień.

W przypadku osób, które nie przekroczyły jeszcze 60. roku życia, stosowanie tej szczepionki będzie możliwe tylko po wyczerpującej konsultacji z lekarzem.

Tymczasem, brytyjsko-szwedzka firma farmaceutyczna AstraZeneca w ubiegły czwartek, 25 marca po cichu zmieniła nazwę swej szczepionki przeciwko COVID-19 - informuje serwis dw.com.

AstraZeneca ma od tygodni poważny problem wizerunkowy w związku ze wstrzymaniem stosowania jej szczepionki w wielu krajach UE. Sytuację dodatkowo pogorszyły doniesienia o szkodliwych skutkach ubocznych w postaci zakrzepicy żył mózgowych. Możliwe, że zmiana jej nazwy i opakowania jest reakcją firmy na zaistniałą sytuację.

Jak działa szczepionka

Produkt jest monowalentną szczepionką składającą się z pojedynczego, rekombinowanego, pozbawionego możliwości replikacji szympansiego wektora adenowirusowego (ChAdOx1) kodującego glikoproteinę S wirusa SARS-CoV-2.

Powstające w wyniku szczepienia immunogenne białko S wirusa SARS-CoV-2 jest trimerem w konformacji sprzed fuzji; sekwencja kodująca nie została zmodyfikowana w celu stabilizacji powstającego białka S w konformacji sprzed fuzji.

Po podaniu dochodzi do miejscowej syntezy glikoproteiny S wirusa SARS-CoV-2, wytwarzania przeciwciał neutralizujących i stymulacji komórkowej odpowiedzi immunologicznej, co może przyczyniać się do ochrony przed chorobą COVID-19.

Jest zarejestrowana do stosowania u osób powyżej 18 roku życia.

Szczepionka, tak jak pozostałe preparaty przeciwko covid-19 - została dopuszczona do obrotu zgodnie z procedurą dopuszczenia warunkowego. Oznacza to, że oczekiwane są dalsze dowody świadczące o korzyści ze stosowania produktu leczniczego.