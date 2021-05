W Afryce rozpoczyna się akcja szczepień przeciwko eboli

W Sierra Leone rozpoczęło się podawanie szczepionek przeciwko eboli. Akcja ma być rozszerzona na sąsiednie kraje. Produkty Zabdeno i Mvabea podawane są w 1 schemacie szczepienia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i rząd Sierra Leone rozpoczęły podawanie szczepionek przeciwko eboli firmy Johnson and Johnson: Zabdeno (Ad26.ZEBOV) i Mvabea (MVA-BN-Filo) w ramach programu wczesnego dostępu.

Szczepienia mają na celu ograniczeniu dalszego rozprzestrzeniania się wirusa Ebola w Afryce Zachodniej.

Tam ebola jest zagrożeniem dla zdrowia publicznego

W sumie ok. 200 tys. szczepionek przeciwko wirusowi Ebola opracowanych przez Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson we współpracy z Bavarian Nordic A / S zostanie przekazanych WHO na potrzeby programu wczesnego dostępu.

Dodatkowo preparaty Zabdeno i Mvabea otrzymały wstępną kwalifikację WHO do stosowania. Wstępna kwalifikacja pomoże przyspieszyć rejestrację szczepień w krajach, w których wirus Ebola jest stałym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, i ułatwić szerszy dostęp do osób zagrożonych zakażeniem.

Sierra Leone jest pierwsze

Podawanie schematu szczepień Johnson & Johnson Ebola w Afryce Zachodniej będzie kierowane przez WHO i rządy krajowe zgodnie z protokołem programu. Celem inicjatywy jest ustanowienie ochronnej bariery przed rozprzestrzenianiem się wirusa Ebola poza Gwineę, począwszy od sąsiedniego Sierra Leone.

W ramach programu pierwsze dawki szczepionki przeciw wirusowi Ebola podano w ubiegłym tygodniu w dystrykcie Kambia właśnie w Sierra Leone.

Program przewiduje podanie preparatu 200 tys. osób, począwszy od pracowników służby zdrowia i osób o podwyższonym ryzyku zakażenia na wirusa Ebola (dorośli i młodzież w wieku 14 lat i więcej). Do tej grupy zaliczane są też kobiety w ciąży i osoby dorosłe zakażone wirusem HIV.

Zabdeno i Mvabea podawane są w 1 schemacie szczepienia

W ubiegłym roku Europejska Agencja Leków (EMA) przekazała informację o dopuszczeniu do obrotu w Unii Europejskiej szczepionek chroniących przed chorobą wywołaną przez wirusa Ebola (Zaire ebolavirus species) u osób w wieku 1 roku i starszych.

Ponieważ wirus Ebola stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, szczepionki były oceniane w przyspieszonej procedurze rejestracji w EMA.

Produkty Zabdeno i Mvabea podawane są w 1 schemacie szczepienia:

Jako pierwsza podawana jest dawka szczepionki Zabdeno. Jako druga, po 8 tygodniach, podawana jest dawka przypominająca szczepionki Mvabea.

Oba produkty to szczepionki wektorowe, które kodują wybrane glikoproteiny wirusa Ebola.