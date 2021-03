W jaki sposób spożyć witaminę D, by się lepiej wchłaniała?

Dodatkowa dawka witaminy D w ciągu dnia powinna być spożywana razem z posiłkiem zawierającym tłuszcz lub inne produkty zawierające suplementowany składnik – dla lepszego wchłaniania - radzi dietetyk.

Według dostępnych badań, 72% Polaków przyjmuje suplementy diety (badanie Sundose "Polacy a suplementy diety")

Tylko 40% z nich przyznaje, że czyta ulotkę dołączoną do opakowania

Tymczasem źle dobrane suplementy mogą nam zaszkodzić

Dietetycy są zgodni, że najodpowiedniejszym źródłem witamin i mikroelementów są zbilansowane i pełnowartościowe posiłki. Mimo to jednak większość Polaków decyduje się na stosowanie różnych suplementów diety. Trzeba jednak zawsze korzystać z nich z rozwagą.

Jak zażywać suplementy, aby były bezpieczne i uzupełniały niedobory w diecie? Jagoda Dąbrowska, strateg żywieniowy przygotowała listę dziesięciu najważniejszych punktów, o których należy pamiętać, sięgając po suplementy.

Suplementację warto skonsultować

1. Indywidualnie dobrane suplementy mogą być bardzo przydatne, ale muszą być odpowiednio dopasowane do potrzeb pacjenta. Lekarz, dietetyk może zalecić korzystanie z określonych naturalnych substancji i robi to na podstawie badań, wywiadu i kondycji pacjenta. Rzadko kiedy specjaliści przepisują powszechne „multiwitaminy”. W odpowiedniej suplementacji chodzi o to, aby prowadzić działania nacelowane na konkretny problem. Jest to ważny element budowania długofalowej strategii wspierania układu odpornościowego.

2. Dzięki konsultacji ze specjalistą wykluczysz także interakcje z innymi lekami, które mogą być bardzo szkodliwe. Jest to szczególnie istotne, gdy przyjmujesz leki np. na nerki, regulujące ciśnienie, pracę serca lub regulujące poziom cholesterolu. Wiele związków roślinnych obecnych w suplementach w połączeniu z witaminami może nasilać lub zaburzać ich wchłanianie i metabolizm.

3. Samodzielne dobieranie suplementacji może narobić więcej szkody niż pożytku. W aptece, Internecie można kupić preparat na każdą dolegliwość. Od zbytnio pocących się stóp, przez bóle brzucha, a na wsparciu układu nerwowego kończąc. Bardzo często błahe nawet objawy (na przykład kłopoty z koncentracją, czy nagły wzrost wagi) mogą być sygnałem toczącego się procesu chorobowego. Jeśli przytyłaś i zamiast badań zaczniesz brać preparaty na odchudzanie, możesz nie zauważyć, że – przykładowo – choruje twoja tarczyca i przez to pojawiły się problemy z metabolizmem. Suplementy mogą maskować objawy poważniejszych chorób, dlatego nie warto ich od razu niwelować.

Suplement nie na stałe

4. Nie należy przyjmować żadnych suplementów ani witamin na stałe. Najlepiej przyjmować je w okresie niedoborów i osłabienia, na przykład po chorobach. Nasz organizm w sposób naturalny przyzwyczajony jest do zmienności tego, co spożywamy. Podawanie witamin czy minerałów w tych samych ilościach każdego dnia nie jest naturalne. Dodatkowo nasz styl odżywiania wzbogacony w suplementy powinien być jak najbliższy temu, do czego stworzyła nas natura.

5. Pewne suplementy łatwo przedawkować, a ich ilość w organizmie powinna być monitorowana badaniami. Dotyczy to witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E i K), dlatego ilość tych witamin powinna być kontrolowana przez specjalistę. Innym przykładem jest również żelazo, które przyjmowane w nieodpowiedniej dla Pacjenta formie może powodować niszczenie flory jelitowej i problemy z wypróżnianiem.

6. Przyswajalność i biodostępność witamin jest sprawą indywidualną – tak samo jak zapotrzebowanie. Dawki witamin powinny być dobierane przez dietetyka lub lekarza. Ich forma i sposób technologicznego wykonania mogą się od siebie różnić i tym samym mieć różny wpływ na organizm. Pamiętajmy, że lekarze i dietetycy, znają preparaty, dzięki czemu są w stanie dobrać odpowiednie suplementy mając na uwadze również ilość związków aktywnych w danym produkcie.

7. Probiotyki są to żywe kultury bakterii oraz drożdży, których zadaniem jest odbudowa przewodu pokarmowego. Dlatego nie należy samodzielnie prowadzić probiotykoterapii nakierowanej na konkretne schorzenia (np. wsparcie terapii przerostu Candida, czy przy leczeniu jelita wrażliwego oraz SIBO).

Jak przyjmować witaminę D

8. W sezonie letnim najlepiej zrezygnować z suplementów i jeść dużo świeżych warzyw i owoców. To najlepsze źródło witamin, mikroelementów, które są podawane w umiarkowanych ilościach, a organizm w sposób naturalny przetwarza na swoje wewnętrzne potrzeby.

9. Jakość suplementów – specjaliści od żywienia i lekarze znają się na składach leków i suplementów i to oni wiedzą jakie preparaty najlepiej dobrać. Należy wystrzegać się preparatów posiadających długą listę wypełniaczy, dodatków, barwników czy substancji otoczkujących i glazurujących.

10. Nasz organizm lepiej wchłania jedne witaminy oraz mikroelementy w towarzystwie innych – ważne jest, co przyjmujesz w danym momencie. I w jaki sposób. Na przykład dodatkowa dawka witaminy D w ciągu dnia czy kwasów Omega-3 powinna być spożywana razem z posiłkiem zawierającym tłuszcz lub inne produkty zawierające suplementowany składnik – dla lepszego wchłaniania. Kwasy Omega-3 dobrze jest przyjmować jedząc jajka, a kapsułki zawierające oleje roślinne np. z sałatką, w której jest odrobina octu luk soku z cytryny.