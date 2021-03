W Polsce też odnotowano incydenty zatorowo-zakrzepowe

Incydenty zakrzepowo-zatorowe wystąpiły u bardzo małej liczby zaszczepionych pacjentów. Na 5 mln zaszczepionych w UE odnotowano ich 30. W Polsce było dotychczas 5 zgłoszeń - poinformował Grzegorz Cessak.

Ogólna liczba tych zdarzeń u osób zaszczepionych nie jest wyższa niż liczba obserwowana w populacji ogólnej - mówił podczas konferencji prasowej (18 marca) szef Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Grzegorz Cessak.

Zawieszenie szczepień niezgodne ze stanowiskiem EMA

- Szczepionki AstraZeneca dają skuteczną ochronę przed ciężkim przebiegiem choroby, w tym przed zgonem. Polska podjęła w sprawie taką samą spójną decyzję jak EMA - dodał.

Kilkanaście krajów, w tym Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania, zawiesiło w ostatnich dniach podawanie szczepionki AstraZeneca w związku z obawami, że może ona powodować zakrzepy krwi. Ocenił, że "wystąpienia krajów były niezgodne ze stanowiskiem EMA".

Dodał, że te decyzje podjęto jako środki ostrożności po analizie sytuacji w danych krajach. Zaznaczył przy tym, że wątpliwości nie dotyczyły wady jakościowej, dystrybucji czy przechowywania: - Można powiedzieć, że w jakimś stopniu ta decyzja nie była merytoryczna.

Korzyści przewyższają ryzyko

Według niego, jeżeli byłaby jakakolwiek wątpliwość co do zagrożenia stosunku korzyści do ryzyka, to EMA podjęłaby decyzję natychmiast.

- Szczepionki AstraZeneca dają skuteczną ochronę przed ciężkim przebiegiem choroby, w tym przed zgonem. Ryzyko zgonów i hospitalizacji poprzez wstrzymanie szczepień preparatem jest znacznie większe niż potencjalne, pojawiające się incydenty zatorowo-zakrzepowe, więc racjonalnym i merytorycznym działaniem jest pozostanie przy szczepieniach, dlatego Polska podjęła taką samą spójną decyzję jak EMA - powiedział.

18 marca EMA ma wydać dalsze zalecenia w tej sprawie, ale nadal stoi na stanowisku, że korzyści wynikające z jej stosowania są większe niż ryzyko skutków ubocznych.

- Spodziewamy się dzisiaj rekomendacji. Możliwe, że EMA przygotuje niezbędne zalecenia w celu minimalizacji ryzyka i ochrony zdrowia pacjentów. Możliwe, że wyłoni ewentualnie grupę ryzyka - podsumował.

Również WHO oświadczyła, że przygląda się doniesieniom o zakrzepach krwi, ale uważa, że korzyści przewyższają ryzyko.