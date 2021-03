W trzech polskich klinikach badany jest lek na covid

W Polsce trwają badania nad lekiem na koronawirusa. Prowadzą je trzy kliniki. Mamy duże podstawy, aby sądzić, że lek ten będzie działał – mówił prof. Krzysztof Tomaszewski.

W trzech polskich klinikach prowadzone są badania nad lekiem na Covid-19. Pierwsze wyniki ich skuteczności i bezpieczeństwa poznamy wkrótce

Prof. Krzysztof Tomasiewicz jest przekonany, że istnieją duże podstawy do tego, aby sądzić, że lek będzie działał

Wirus Sars-Cov-2 wygrywa z nami, ponieważ nie przewidywaliśmy zmierzenia się z takim patogenem

Ekspert, będący członkiem Rady Medycznej przy premierze w programie Doroty Gawryluk "Gość Wydarzeń" w Polsat News wyjaśnił, że lek ten opiera się na osoczu ozdrowieńców.

- Zbliżamy się do pierwszego podsumowania ich wyników. Niezmiernie się cieszę, że ciszej się mówi o tych lekach, bo były rozdmuchane emocje, co nie służyło dobrze - powiedział gość "Wydarzeń".

Lek dostaje trzech na czterech chorych

Dodał, że testowy preparat otrzymują kolejni pacjenci. Co czwarty z nich, nie wiedząc o tym, otrzymuje jednak placebo.

Jak przyznał na antenie Posat News, wiedzę o tym, czy lek działa i jest skuteczny uzyskamy wtedy, gdy "odślepimy" pacjentów, czyli sprawdzimy, kto zażywał lek, a kto placebo. - Dopiero wówczas wyciągniemy statystyczne wnioski - stwierdził.

Ekspert wyjaśnił również, że podawanie tego leku w sposób eksperymentalny zapewnia "pełne bezpieczeństwo". Dotyczy to wszystkich preparatów podawanych w ten sposób. – W odniesieniu do testowanego leku skutki uboczne, jakie zanotowano, były nieliczne. Mamy duże podstawy, aby sądzić, że on będzie działał - uznał prof. Krzysztof Tomasiewicz.

Gość Doroty Gawryluk wyjaśnił również, że sprawdzanie skuteczności leku musi potrwać. Przypomniał, co się stało z licznymi preparatami, nad którymi badania prowadzono prędko. - One w większości poległy – tłumaczył.

NIkt nie przewidział takiego patogena

Jednocześnie prof. Tomaszewski odniósł się do sytuacja w jakiej obecnie się znajdujemy. Jak zaznaczył obecnie mamy do czynienia z niezwykłym wirusem. Podkreślił, że wirus Sars-Cov-2 wygrywa z nami, ponieważ nie przewidywaliśmy zmierzenia się z takim patogenem.

- Nie przypominam sobie choroby zakaźnej, która w ostatnich stu latach do tego stopnia wpłynęłaby na życie ludzi i powodowała takie spustoszenie w ich organizmach – podsumował.