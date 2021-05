W tym sezonie grypa uderzy ze zdwojoną siłą?

W ubiegłym sezonie grypowym odnotowywano mniej przypadków zakażeń. Zdaniem ekspertów, liczba osób podatnych na wirusa grypy może się nawet podwoić.

Niski poziom zachorowań na grypę w sezonie 2020/2021 nie jest dobrą wiadomością

Może oznaczać, że w następnym sezonie więcej ludzi będzie podatnych na szczepy wirusa grypy ze względu na obniżoną odporność

Szczególnie podatne na zakażenie mogą być niemowlęta i dzieci.

Co roku w Polsce, w sezonie grypowym odnotowywano od ok. 2 do więcej mln przypadków grypy. Przykładowo w sezonie 2016/2017 było to 3,8 mln, 2017/2018 - 4,4 mln, 2018/2019 - 2,86 mln, 2019/2020 - 3,77 mln, 2020/2021 - 1,58 mln.

Ubiegły sezon oznacza wyraźny spadek. Nie zarejestrowano też oficjalnie żadnego zgonu z powodu grypy.

Pomogły dystans i higiena

Zdaniem wielu ekspertów liczba zachorowań na grypę w poprzednim sezonie była tak mała, bo jest ona nieprawidłowo diagnozowana. Inni oceniają, że w zapobieganiu przenoszenia grypy zadziałały przede wszystkim zasady wprowadzone w walce z covid-19, takie jak dystans społeczny, częste mycie rąk i noszenie masek na twarzy.

Przy ograniczonych kontaktach między ludźmi wirus grypy był mniej przenoszony na inne osoby. To miało doprowadzić do malejącej liczby potwierdzonych laboratoryjnie przypadków grypy w kraju.

Konsekwencje "dobrego" sezonu

Jednak naukowcy ostrzegają, że taka sytuacja wcale nie jest korzystna. Sezon, w którym było mniej przypadków zakażeń, może oznaczać, że w następnym sezonie więcej ludzi będzie podatnych na szczepy wirusa grypy ze względu na obniżoną odporność.

- Przez ponad rok znaczna część populacji nie została zarażona grypą i nie uzyskała odporności z tego powodu. Może to oznaczać, że liczba osób podatnych na grypę będzie rosła - powiedział dla Science Times dr Andy Pekosz, mikrobiolog z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Wskazał, że szczególnie podatne na zakażenie mogą być niemowlęta i dzieci.

Podobnie sytuację ocenił Scott Hensley, mikrobiolog z University of Pennsylvania Perelman School of Medicine: - Niski poziom odporności populacji może prowadzić do większej liczby przypadków grypy i do większej liczby zgonów dzieci. Liczba osób podatnych na wirusa grypy może się nawet podwoić.