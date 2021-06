Wariant Delta: czy jest bardziej śmiertelny? Czy szczepienia chronią przed nim?

Czy osoby zaszczepione przeciw covid-19 mogą zakazić się wariantem Delta? Czy chronią przed nim chińskie szczepionki? Co z podróżowaniem po świecie w czasie pandemii?

New York Times przygotował zestaw informacji dotyczący wariantu Delta. Jest skierowany między innymi do osób, które wybierają się na zagraniczne wakacje i mają wątpliwości co do swojego bezpieczeństwa zdrowotnego.

Nierówny dostęp do szczepionki na całym świecie oznacza, że ​​biedniejsze kraje są mniej odpowiednio chronione, a liczba zachorowań nadal rośnie w niektórych częściach Ameryki Południowej, Azji Południowo-Wschodniej i Afryki. Według WHO 75% dawek szczepionek trafiło do zaledwie 10 krajów.

Czy wariant Delta jest bardziej śmiertelny niż dotychczasowe mutacje?

Wczesne dowody sugerują, że wariant Delta może powodować zwiększone ryzyko hospitalizacji w porównaniu ze szczepem Alpha.

Czy można zakazić się wariantem Delta po zaszczepieniu przeciwko covid-19?

"Jeśli jesteś w pełni zaszczepiony, szczególnie szczepionką dwudawkową, nie martw się wariantem Delta – powiedział dr Ashish Jha z Brown University’s School of Public Health.

Badania wykazały, że skuteczność szczepionek spada tylko nieznacznie w przypadku napotkania wariantów koronawirusa:

- szczepionka Pfizer-BioNTech jest w 96% skuteczna w zapobieganiu hospitalizacji po 2 dawkach

- skuteczność szczepionki Oxford-AstraZeneca w zapobieganiu hospitalizacji po 2 dawkach wynosi 92 procent.

"Jestem w pełni zaszczepiona. Czy podróżowanie po świecie jest bezpieczne?"

Dr Jha powiedział, że ważne jest, aby przyjrzeć się nie tylko wskaźnikom szczepień w danym kraju, ale także szczepionkom, które są tam stosowane. Przykładowo Brazylia, Turcja polegają na szczepionkach produkowanych przez chińskie firmy.

„Nie mamy danych, że na przykład chińskie szczepionki są ogólnie tak dobre, jak Pfizer czy Moderna, szczególnie w przypadku wariantu Delta” – powiedział dr Jha.

Eksperci zaznaczają, że osoby zaszczepione mogą nadal być narażone na zakażenie, ale przypadki tego zjawiska są dość małe, a nawet jeśli się zarażą, jest mało prawdopodobne, aby zachorowały.

"Co, jeśli jestem nieszczepiony?" - pyta czytelnik.

- Jeśli jesteś osobą niezaszczepioną, myślę, że twoje perspektywy podróży są znacznie bardziej ryzykowne” – powiedziała dr Jennifer Nuzzo, epidemiolog z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Dr Jha dodaje, że „prostą odpowiedzią” na ochronę siebie jako podróżnika jest zaszczepienie się: - To sprawia, że ​​perspektywa spotkania z wirusem Delta jest znacznie mniej ryzykowna.

Wariant Delta a podróżowanie z dziećmi. Jest bezpieczne?

- Jeśli twoje dzieci mają ponad 12 lat, zaszczep je - radzi dr Jha.

Ale w przypadku dzieci poniżej 12 roku życia, które nie mogą jeszcze zostać zaszczepione, sugeruje dalsze przestrzeganie zasad noszenia masek i dystansu społecznego.