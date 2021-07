Wariant Delta: jedna dawka z dwudawkowego szczepienia nie wystarczy

Osoby, które otrzymały tylko pierwszą dawkę ze schematu dwudawkowego szczepienia, są gorzej chronione przed zakażeniem wariantem Delta niż innymi, niezależnie od rodzaju szczepionki.

Europejskie Centrum Kontroli Chorób (ECDC) poinformowało, że na podstawie dostępnych dowodów można stwierdzić, że wariant Delta (B.1.617.2) SARS-CoV-2 (VOC) jest o 40-60% bardziej zakaźny niż wariant Alfa (B.1.1.7) VOC i może być związany z wyższym ryzykiem hospitalizacji.

Pełne szczepienie zapewnia prawie taką samą ochronę przed wariantem Delta

Ponadto istnieją dowody na to, że osoby, które otrzymały tylko pierwszą dawkę z dwudawkowego szczepienia, są gorzej chronione przed zakażeniem wariantem Delta niż innymi wariantami, niezależnie od rodzaju szczepionki. Jednak pełne szczepienie zapewnia prawie taką samą ochronę przed wariantem Delta, jak w przypadku innych wariantów - czytamy w komunikacie, który przekazała AOTMiT.

Na podstawie szacowanej przewagi transmisyjnej wariantu Delta i przy zastosowaniu prognoz modelowania przewiduje się, że 70% nowych zakażeń SARS-CoV-2 w UE/EOG będzie spowodowanych tym wariantem do początku sierpnia, a 90% zakażeń do końca sierpnia.

Istnieje dobrze udokumentowany gradient ryzyka związanego z wiekiem w przypadku SARS-CoV-2, gdzie starsze grupy wiekowe i osoby z chorobami współistniejącymi są bardziej narażone na hospitalizację lub zgon z powodu COVID-19.

Do końca sierpnia wariant Delta będzie stanowił 90% wszystkich wirusów SARS-CoV-2 krążących w EU

Dr Andrea Ammon, dyrektor ECDC skomentował: - W oparciu o dostępne dowody naukowe, stwierdzamy, że wariant Delta wykazuje się większą transmisją niż inne krążące warianty i szacujemy, że do końca sierpnia będzie stanowił 90% wszystkich wirusów SARS-CoV-2 krążących w Unii Europejskiej.

- Niestety, wstępne dane wskazują, że może on również zakażać osoby, które otrzymały tylko jedną dawkę obecnie dostępnych szczepionek. Jest bardzo prawdopodobne, że wariant Delta będzie szeroko rozpowszechniony w okresie letnim, szczególnie wśród osób młodszych, które nie są objęte szczepieniami. Może to spowodować ryzyko zakażenia osób bardziej podatnych na zachorowanie i ciężkiej choroby oraz śmierci, jeśli nie zostaną one w pełni zaszczepione.

- Dobra wiadomość jest taka, że otrzymanie dwóch dawek którejkolwiek z obecnie dostępnych szczepionek zapewnia wysoką ochronę przed tą odmianą i jej konsekwencjami.

- Bardzo ważne jest, aby wprowadzanie szczepionki postępowało w bardzo szybkim tempie. Na tym etapie kluczowe znaczenie ma podanie drugiej dawki szczepionki w minimalnym dozwolonym odstępie czasu od podania pierwszej dawki, aby przyspieszyć tempo, w jakim osoby szczególnie narażone stają się chronione.

Będzie powrót zachorowań z jesieni 2020?

W scenariuszu stopniowego zmniejszania o 50 % środków interwencji niefarmakologicznej (NPI) do dnia 1 września oczekuje się, że zachorowalność na SARS-CoV-2 wzrośnie we wszystkich grupach wiekowych, przy czym największa zachorowalność wystąpi u osób w wieku <50 lat.

Scenariusze modelowania wskazują, że jakiekolwiek złagodzenie w miesiącach letnich rygorystyczności środków niefarmakologicznych, które obowiązywały w UE/EOG na początku czerwca, mogłoby doprowadzić do szybkiego i znacznego wzrostu dziennych zachorowań we wszystkich grupach wiekowych, z towarzyszącym mu wzrostem liczby hospitalizacji i zgonów, potencjalnie osiągając ten sam poziom, co jesienią 2020 r., jeżeli nie zostaną podjęte żadne dodatkowe środki.