WHO poleca szczepionkę Sinovac-CoronaVac COVID-19. Inni są sceptyczni

WHO zatwierdziła szczepionkę chińskiej firmy Sinovac i zaleca jej stosowanie u osób w wieku 18 lat i starszych. Jedno z państw wskazuje: skuteczność szczepionki "tylko" na poziomie 51%.

WHO zatwierdziła szczepionkę Sinovac-CoronaVac COVID-19 w ramach procedury Emergency Use Listing (EUL), dając państwom, fundatorom agencjom zamawiającym i społecznościom pewność, że spełnia ona międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, skuteczności i produkcji.

Schemat: dwie dawki w odstępie od dwóch do czterech tygodni

Szczepionka jest produkowana przez pekińską firmę farmaceutyczną Sinovac. Jej nazwa handlowa to CoronaVac.

Produkt Sinovac-CoronaVac jest szczepionką inaktywowaną.

Strategiczna Grupa Doradcza Ekspertów WHO ds. Szczepień Ochronnych (SAGE) zakończyła ocenę szczepionki. Na podstawie dostępnych dowodów WHO zaleca szczepionkę do stosowania u osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych, w schemacie składającym się z dwóch dawek w odstępie od dwóch do czterech tygodni.

Wyniki skuteczności szczepionki wykazały, że szczepionka zapobiegła objawowej chorobie u 51% zaszczepionych oraz zapobiegła ciężkiej postaci COVID-19 i hospitalizacji u 100% badanej populacji.

Mało seniorów w grupie badanej

Do badań włączono niewielką grupę starszych dorosłych (powyżej 60 lat), dlatego nie można ocenić skuteczności szczepionki w tej grupie wiekowej.

Niemniej jednak WHO nie zaleca górnej granicy wieku dla tej szczepionki, ponieważ dane zebrane podczas późniejszego stosowania w wielu krajach oraz wspomagające dane dotyczące immunogenności sugerują, że szczepionka prawdopodobnie będzie miała działanie ochronne u osób starszych.

"Nie ma powodu, aby sądzić, że szczepionka ma inny profil bezpieczeństwa w starszych i młodszych populacjach" - ocenia WHO i zaleca, aby kraje stosujące szczepionkę w starszych grupach wiekowych prowadziły monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności, aby zweryfikować oczekiwany wpływ i przyczynić się do wzmocnienia rekomendacji dla wszystkich krajów

Skuteczność szczepionki na poziomie 51%

Z kolei singapurska agencja rządowa uznała, że szczepionka Sinovac nie spełnia jeszcze wymagań pozwolenia PSAR, ponieważ nadal nie uzyskano dodatkowych danych dotyczących bezpieczeństwa i jakości, wymaganych do spełnienia standardów oceny PSAR.

W ocenie agencji szczepionka Sinovac wykazała również zmienną ochronę w wielu badaniach przeprowadzonych na całym świecie. Najbardziej kompletna analiza szczepionki wykazała skuteczność szczepionki na poziomie 51% w analizie per-protocol.

Nie wiadomo, czy szczepionka Sinovac chroni przed nowszymi wariantami, takimi jak wariant delta.