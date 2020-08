Wirus HCV: gdyby nie pandemia, wszystkich chorych udałoby się wyleczyć

Jeszcze kilka miesięcy temu pacjenci zakażeni wirusem HCV nie mieli problemów z dostępem do nowych terapii, które pozwalały na 100 procentowe wyleczenie. Sytuacja zmieniła się wraz z pojawieniem koronawirusa - wskazuje prof. Robert Flisiak.

Dostępne terapie stosowane w leczeniu HCV, czyli wirusowego zapalenia wątroby typu C pozwoliłyby na wyleczenie wszystkich chorych w kraju w dosyć krótkim czasie. Problem tkwi jednak w tym, że około 80 proc. zakażonych nie wie o swojej chorobie.

- Gdybyśmy upowszechnili testy diagnostyczne w kierunku HCV to przewlekłe zapalenie wątroby typu C byłoby pierwszą w historii medycyny chorobą przewlekłą, którą można całkowicie wyleczyć u prawie wszystkich chorych - przekonuje prof. Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Jak wyjaśnia profesor, nowe terapie stosowane w leczeniu WZW C pozwoliłyby na wyleczenie wszystkich chorych w kraju w ciągu kilku lat. Od 2015 r., dzięki refundacji terapii bez interferonu możliwe jest leczenie dające praktycznie 100 proc. skuteczności w ciągu kilku tygodni.

Ponieważ dostępne terapie mają bardzo dobry profil bezpieczeństwa, mogą z nich korzystać praktycznie wszyscy chorzy, także osoby w wieku podeszłym i cierpiące na inne przewlekłe choroby.

- Jeszcze kilka miesięcy temu pacjenci cierpiący na zakażenia wywołane wirusem HCV nie mieli też problemów z dostępem do terapii nawet tych supernowoczesnych. W kraju doszliśmy już do takiego etapu w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typ C, że w większości województw odbywało się ono na bieżąco, bez kolejek które były powszechne w przeszłości - podkreśla prof. Flisiak.

Zauważa, że sytuacja zmieniła się wraz z pojawieniem w kraju koronawirusa. Wtedy rozporządzenie Ministra Zdrowia zatrzymało terapie wielu pacjentów z chorobami zakaźnymi. Oddziały zakaźne zaczęły się zajmować wyłącznie opieką nad zakażonymi SARS-CoV-2. - Inne wirusy, nawet te znacznie groźniejsze, zaczęto ignorować - stwierdza profesor.

Obecnie regulacje te nieco rozluźniono i lekarze zakaźnicy mogą wrócić do opieki także nad innymi chorymi, co - jak przyznaje nasz rozmówca - jest bardzo ważne, bo opóźnienia w terapii u pacjentów z HCV mogą zakończyć się nieodwracalnymi powikłaniami.