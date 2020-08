Wirus HIV: naukowcy opracowali lek w formie iniekcji

Naukowcy opracowali lek przeznaczony do iniekcji, który blokuje dostęp HIV do komórek. Przekonują, że nowy preparat potencjalnie zapewnia długotrwałą ochronę przed infekcją przy mniejszych skutkach ubocznych.

Lek opracowali naukowcy z University of Utah Health we współpracy z naukowcami z National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Beth Israel Deaconess Medical Center w Bostonie oraz Navigen, Inc.

Lek był testowany na naczelnych innych niż ludzie. Mógłby zastąpić lub uzupełnić składniki terapii skojarzonej „koktajlem” leków obecnie stosowanych do zapobiegania lub leczenia wirusa. Jak mówi dr n. med. Michael S. Kay, autor badania i biochemik ta nowa opcja terapii HIV, zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu, z unikalnym mechanizmem działania w porównaniu z innymi zatwierdzonymi lekami, ma ogromny potencjał.

W ramach nowych badań naukowcy przetestowali lek o nazwie CPT31, oparty na peptydzie D, który celuje w krytyczną kieszeń w maszynerii fuzyjnej HIV, która rzadko ulega mutacji. D-peptydy są lustrzanymi odbiciami naturalnie występujących peptydów. Bloki budulcowe i ogólna struktura naturalnych peptydów są analogiczne do naszej lewej ręki w porównaniu do naszej prawej ręki dla peptydów D.

Aby sprawdzić, czy CPT31 może zapobiec zakażeniu HIV, Kay i współpracownicy najpierw wstrzyknęli lek zdrowym małpom makaków, zaczynając kilka dni przed narażeniem na hybrydową małpio-ludzką postać HIV o nazwie SHIV. Małpy były całkowicie chronione przed tą bardzo wysoką ekspozycją na SHIV, znacznie wyższą niż to, co zwykle spotykają ludzie, i nigdy nie wystąpiły oznaki infekcji. Następnie naukowcy określili minimalną dawkę CPT31 potrzebną do zapewnienia pełnej ochrony - ta informacja pomoże w badaniach klinicznych.

Nadchodzące badania na ludziach pomogą określić, czy CPT31 jest bezpieczny i skuteczny u ludzi. Jednak jak podkreśla Kay, pełny przebieg badań klinicznych na ludziach i późniejsze zatwierdzenie przez FDA może zająć kilka lat.

Więcej: zdrowie.wprost.pl