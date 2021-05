Wirus przełamuje barierę krew - mózg. A szczepionki mRNA?

Prawdopodobnie S1 produkowane przez szczepionkę będzie w stanie pokonać barierę krew-mózg. Jednak kiedy połączy się z przeciwciałami, prawdopodobnie nie będzie w stanie jej przekroczyć.

"Dlaczego dopuszcza się szczepionki na bazie mRNA, kiedy wiadomo, że białko kolcowe wirusa SARS-CoV-2 wytwarzane również poprzez mRNA podawane w szczepionkach prowadzi do znaczących zmian właściwości bariery krew-mózg?" - zapytała w petycji do Ministra Zdrowia grupa lekarzy (petycjeonline.com).

Powołują się na publikację "The SARS-CoV-2 spike protein alters barrier function in 2D static and 3D microfluidic in-vitro models of the human blood–brain barrier” w Neurobiology of Disease".

"Nowe szczepionki proponowane nam przez Pfizer, Modernę i inne korporacje są stworzone na bazie mRNA - kwasu nukleinowego, który służy do syntezy białka. Autorzy wskazują na to, że białko wirusa SARS-CoV-2 wytwarzane również poprzez mRNA podawane w szczepionkach zmienia funkcję bariery krew-mózg, co może prowadzić do jej wzmożonej przepuszczalności i penetracji. Przekroczenie bariery krew-mózg wywołuje objawy neurologiczne o różnym stopniu nasilenia, od łagodnych do ciężkich. Symptomy mogą wystąpić natychmiast albo ujawnić się z opóźnieniem, nawet po kilku latach" - informują.

Wirus przekracza barierę krew-mózg

Już w ubiegłym roku na łamach pisma „Neurobiology of Disease” opisano badania, w których udało się wykazać, że białko szczytowe (białko S) koronawirusa SARS-CoV-2 może naruszać barierę krew-mózg. Potem ukazywały się kolejne, potwierdzające pokonywanie bariery krew-mózg przez białko spike (S1) wirusa.

Szczepionka przeciw covid-19 zawiera cząsteczkę zwaną mRNA z instrukcjami syntezy białka S spike wirusa SARS-CoV-2. Po podaniu szczepionki, w komórkach osoby zaszczepionej odczytywane są instrukcje mRNA i tymczasowo wytwarzają białko „spike”. Układ odpornościowy zaszczepionej osoby rozpozna wtedy to białko jako obce i wyprodukuje przeciwciała oraz aktywuje limfocyty T, które zwalczają wirusa.

Zatem nowe szczepionki oparte na mRNA i DNA mają za zadanie zmusić organizm do produkcji białka S1.

Użycie S1 do wzbudzenia ochrony przed wirusem chroni także przed samym białkiem S1

- Prawdopodobnie S1 produkowane przez szczepionkę będzie w stanie pokonać barierę krew-mózg. Jednak kiedy połączy się z przeciwciałami, prawdopodobnie nie będzie w stanie jej przekroczyć. W rezultacie, użycie S1 do wzbudzenia ochrony przed wirusem chroni także przed samym białkiem S1 - powiedział PAP prof. William A. Banks, autor jednej z publikacji na temat przełamywania bariery krew-mózg.

- Nie znam więcej szczegółów na temat działania szczepionki, niż to, co przeczytałem. Utrzymywałbym, że szczepionka zamienia wojnę między organizmem a wirusem w chirurgiczne uderzenie korzystne dla pacjenta, podczas gdy w przeciwnym razie, dla wielu może dojść do wojny nuklearnej - dodał.

Producenci szczepionek zapewniają o bezpieczeństwie preparatów.