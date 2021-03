Witamina B a covid-19: czy jej niedobór wpływa na zakażenie i leczenie?

Niedobór witaminy B może znacząco upośledzać funkcjonowanie komórek i układu odpornościowego oraz prowadzić do zapalenia z powodu hiperhomocysteinemii. Czy potencjalnie może zapobiegać objawom COVID-19 lub leczyć zakażenie SARS-CoV-2?

Witamina B moduluje odpowiedź immunologiczną, zmniejszając prozapalne cytokiny i stany zapalne, zmniejszając trudności w oddychaniu i problemy żołądkowo-jelitowe, zapobiegając nadkrzepliwości, potencjalnie poprawiając wyniki i skracając czas pobytu w szpitalu pacjentów z COVID-19 - oceniają autorzy publikacji "Be well: A potential role for vitamin B in COVID-19" w National Center for Biotechnology Information w sierpniu 2020 roku.

Dokonali przeglądu badań, publikując wyniki zachęcające do stosowana witaminy B jako niefarmaceutycznego dodatku do obecnych terapii.

Witamina B1 (tiamina)

Tiamina może poprawiać funkcjonowanie układu odpornościowego, jej niedobór prowadzi do nieprawidłowych odpowiedzi przeciwciał, dlatego odpowiednie poziomy tiaminy mogą pomóc w prawidłowej odpowiedzi immunologicznej podczas infekcji SARS-CoV-2.

Działa również jako inhibitor anhydrazy węglanowej, dlatego wysokie dawki tiaminy podawane osobom we wczesnych stadiach COVID-19 mogą potencjalnie ograniczyć niedotlenienie i zmniejszyć liczbę hospitalizacji. "Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, czy podawanie dużych dawek tiaminy może przyczynić się do leczenia pacjentów z COVID-19" - zalecają autorzy badania.

Witamina B2 (ryboflawina)

Ryboflawina wraz ze światłem UV powodują nieodwracalne uszkodzenia kwasów nukleinowych, uniemożliwiając namnażanie się drobnoustrojów chorobotwórczych. Wykazano, że ryboflawina i światło ultrafioletowe są skuteczne przeciwko wirusowi MERS-CoV, co sugeruje, że może być również pomocne przeciwko SARS-CoV-2. To połączenie ryboflawina-UV może też zmniejszyć ryzyko przeniesienia COVID-19 przez transfuzję, a także zmniejszyć liczbę innych patogenów w produktach krwiopochodnych u krytycznie chorych pacjentów z COVID-19.

Witamina B3 (niacyna, nikotynamid)

Niacyna jest skuteczna w zwalczaniu stanów zapalnych, które występują m.in. podczas infekcji wirusowych. Obniżanie prozapalnych cytokin takich jak IL-6 może pomóc kontrolować burzę zapalną u pacjentów z COVID-19. Ponadto niacyna zmniejsza naciekanie neutrofili i wykazuje działanie przeciwzapalne u pacjentów z urazem płuc wywołanym respiratorem.