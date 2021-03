Witamina D: kiedy jej suplementacja jest wskazana i w jakich porcjach?

Zespów do spraw Suplementów Diety Rady Sanitarno-Epidemiologicznej wypracował stanowisko dotyczącego zawartości witaminy D możliwej do stosowania w suplementach diety. Określono maksymalną ilość witaminy D w zalecanej dziennej porcji w suplementach.

Zalecaną dzienną porcją witaminy D w suplementach diety jest:

1) 2000 IU (50μg) dla suplementów diety przeznaczonych dla zdrowej populacji osób dorosłych do 75 roku życia;

2) 4000 IU (100μg) dla suplementów diety przeznaczonych wyłącznie dla osób zdrowych powyżej 75 roku życia.

Witamina słońca

Jak wskazują eksperci Zespołu w uzasadnieniu do uchwały (załącznik), głównym źródłem witaminy D w organizmie człowieka jest synteza skórna zależna od wielu czynników, w tym m.in. od pory roku, pory dnia, stopnia nasłonecznienia, czasu ekspozycji, wieku, masy ciała.

Szacuje się, że w warunkach polskich odkrycie w słoneczny dzień, co najmniej 18 proc. powierzchni ciała, bez stosowania kremów z filtrem ochronnym przez 15-20 minut w godz. 10-15 powoduje wystarczającą syntezę witaminy D.

Natomiast jest wiele czynników, tj. zachmurzenie, zanieczyszczenie powietrza, zwiększona pigmentacja skóry, zaawansowany wiek, czy nadmierne stosowanie kremów z filtrem (SPF) powyżej 15, znacząco wydłużają czas ekspozycji konieczny do wytworzenia odpowiedniej ilości witaminy lub nawet uniemożliwia uzyskanie odpowiedniego zaopatrzenia w witaminę D drogą syntezy skórnej, nawet przy odpowiednim czasie przebywania na słońcu w okresie wiosenno-letnim.

Kiedy przerwać suplementację

W Polsce w badaniach przekrojowych u 90 proc. zdrowych dorosłych kobiet i mężczyzn stwierdzono niedobory witaminy D.

Dawkowanie witaminy D w zapobieganiu jej niedoborom dla populacji polskiej dla poszczególnych grup wiekowych oraz grup szczególnego zagrożenia określono w wytycznych suplementacji witaminą D dla Europy Środkowej w 2013 roku. Zostały one zaktualizowane przez Polski Zespół Ekspertów we współpracy z Europejskim Towarzystwem Witaminy D.

Stwierdzenie stężenia 25 (OH) D w surowicy krwi poniżej 50 ng/ml do 100 ng/ml świadczyć może o nieprawidłowo prowadzonej suplementacji, co wiąże się z koniecznością korekty postępowania. Natomiast stężenie 25 (OH) D powyżej 100 ng/ml określone jako toksyczne jest wskazaniem do bezwzględnego przerwania suplementacji i oceny kalcemii i kalciurii oraz monitorowania 25 (OH) D w odstępach miesięcznych do czasu uzyskania optymalnego stężenia.