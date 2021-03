Witamina D3. Zalecenia do suplementacji u pacjentów z covid-19

Zespół ekspertów podał nowe informacje dotyczące zastosowania witaminy D3 (cholekalcyferol) u chorych z covid-19. Sugeruje stosowanie wyższych dawek u ciężko chorych niż przy rutynowej suplementacji pacjentów.

​ Suplementacja witaminą D zmniejsza ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych

Zaleca się rutynową suplementację witaminy D3 (cholekalcyferol 1000 j/d) u wszystkich chorych w okresie jesienno-zimowym

Można rozważyć stosowanie wyższych dawek witaminy D3 u pacjentów w stanie umiarkowanym i ciężkim





Zespół AOTMiT ds. aktualizacji zaleceń farmakoterapii COVID-19 dokonał kolejnej aktualizacji przeglądu doniesień naukowych dla technologii lekowych stosowanych w COVID-19.

W lutowej aktualizacji znalazły się nowe informacje dotyczące zastosowania witaminy D3 (cholekalcyferol) u chorych z covid-19.

Niedobór witaminy D wiąże się ze zwiększonym ryzykiem infekcji górnych dróg oddechowych. Niedawna metaanaliza wykorzystująca dane około 10 tys. indywidualnych uczestników z 25 randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych wykazała, że ​​suplementacja witaminą D zmniejszyła ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych o około 19%. Największe korzyści odnieśli pacjenci z ciężkim niedoborem witaminy D.

Jest wskazanie na skuteczność witaminy D

Zalecenie zostało sformułowane w oparciu o analizę dostępnych dowodów naukowych, przeprowadzoną w ramach niesystematycznego przeglądu doniesień naukowych dla witaminy D stosowanej w leczeniu COVID-19.

W pojedynczym badaniu z randomizacją (Vitamin D receptor stimulation to reduce acute respiratory distress syndrome (ARDS) in patients with coronavirus SARS-CoV-2 infections, Castillo 2020) małej grupy chorych z COVID-19, części pacjentów przy przyjęciu do szpitala oraz w dniach 3.i 7. podano doustnie 25-hydroksywitaminę D3 lub placebo.

Z grupy placebo 50% pacjentów trafiło na oddział intensywnej terapii, w porównaniu do 2% pacjentów z grupy przyjmującej witaminę 25-OH-D3, co wskazuje na możliwą jej skuteczność.

Czekanie na wyniki

"Wyniki badania należy jednak traktować jako generujące hipotezę badawczą, którą należy zweryfikować w badaniu z randomizacją. Na przełomie roku 2020/2021 oczekiwane są wyniki dużych prób z randomizacją, które mogą odpowiedzieć na istniejące wątpliwości i wpłynąć na treść przyszłych zaleceń" - dodają eksperci.

Według bazy danych NIH Trialnet prowadzi się kilka badań obserwacyjnych i interwencyjnych dotyczących potencjalnych korzyści suplementacji witaminą D lub kalcyfediolem u pacjentów z infekcjami SARS-CoV-2.

W związku z tym najnowsze wytyczne zalecają rutynową suplementację witaminy D3 (cholekalcyferol 1000 j/d) u wszystkich chorych w okresie jesienno-zimowym.

Zaś u pacjentów w postaci umiarkowanej i ciężkiej można rozważyć stosowanie wyższych dawek witaminy D3.

Nie dla witaminy C

Eksperci ocenili też efektywność witaminy C. Uznali, że brak jest wystarczających danych przemawiających za zalecaniem lub niezalecaniem stosowania witaminy C u pacjentów z COVID-19.

Zalecenie zostało sformułowane w oparciu o analizę dostępnych dowodów naukowych, przeprowadzoną w ramach niesystematycznego przeglądu doniesień naukowych dla witaminy C stosowanej w leczeniu COVID-19.