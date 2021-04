Witamina i cynk skuteczniejsze niż szczepionki? Agencja składa skargę

Amerykański kręgarz reklamował produkty i usługi, w tym chiropraktykę, dożylną terapię witaminową i suplementy witaminy D jako leczące covid lub mu zapobiegające.

Federal Trade Commision (FTC), amerykańska Federalna Komisja Handlu, złożyła w ubiegłym tygodniu skargę przeciwko kręgarzowi z St. Louis za sprzedaż suplementów witaminy D i cynku, które reklamował jako leczące lub zapobiegające covid-19.

Twierdził, że produkty zawierające cynk i witaminę D są skuteczniejsze niż szczepionki w leczeniu lub zapobieganiu COVID-19.

Celem działania jest zablokowanie dalszej "szkodliwej" - według FTC - działalności Erica Anthony'ego Nepute'a i jego firmę Quickwork LLC.

Terapia dożylna witaminą D

Jest to pierwsza skarga wniesiona przez FTC na podstawie nowej ustawy o ochronie konsumentów COVID-19, która zabrania „angażowania się w oszukańcze działania lub praktyki związane z leczeniem, zapobieganiem, łagodzeniem lub diagnozowaniem COVID -19.

Komisja ocenił, że firma wykorzystuje obawy i lęk ludzi przez chorobą.

Kręgarz publikował swoje informacje głównie w mediach społecznościowych, co powodowało, że miały duży, wielomilionowy zasięg. Kiedy Facebook zamknął jego stronę w lutym br., Nepute utworzył nową stronę i witrynę internetową i dalej publikował swoje filmy.

W nagraniach reklamował produkty i usługi, w tym chiropraktykę, dożylną terapię witaminową i suplementy witaminy D jako leczące chorobę lub jej zapobiegające. W innych nagraniach twierdził, że maski mogą być szkodliwe, a statystyki zgonów koronawirusa są zawyżane.

Podważanie zaufania do lekarzy

Co pisał i mówił kręgarz? "Upewniliśmy się w tym, co wszyscy wiedzieli, że mega-dawki witaminy C są odpowiedzią na wszelkie infekcje wirusowe i wzmocnią układ odpornościowy. Wiemy, że leki przeciwwirusowe nie działają. Wiemy, że standard opieki nad wirusem w szpitalu w tej chwili to płyny dożylne i odpoczynek".

"Zostaliśmy odcięci od mediów społecznościowych, bo informowaliśmy, że w Chinach używali wysokich dawek witaminy C4, aby pomóc ludziom wyzdrowieć z COVID-19".

"Twoi lekarze to idioci. Są ignorantami. To, czego nie wiedzą, cię zabija. Ludzie, którzy zachorują i umrą z tego powodu, to ci sami ludzie, którzy zachorują i umrą na grypę, ponieważ mają obniżoną odporność. Ponieważ albo nie podjęli właściwych kroków w celu wyzdrowienia, albo ich lekarze nie poinformowali ich o tym procesie".

Tonik i cynk

Wcześniej również regionalna organizacja zrzeszająca chiroterapeutów pozwała kręgarza za fałszywe twierdzenia, że tonik i cynk są środkami zapobiegawczymi lub leczącymi COVID-19.

Federal Trade Commision Federalna Komisja Handlu – została powołana w 1914, jako niezależna agencja rządu Stanów Zjednoczonych. Ustawowym zadaniem FTC jest ochrona konsumentów przez przeciwdziałanie niekonkurencyjnym działaniom organizacji trustowych.