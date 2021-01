Wlk. Brytania: platforma badawcza do testowania leku p/ COVID-19

Vir Biotechnology i GlaxoSmithKline ogłosiły zawarcie umowy z brytyjską inicjatywą AGILE dotyczącą oceny preparatu VIR-7832 u pacjentów z COVID-19 o nasileniu łagodnym do umiarkowanego w ramach badania klinicznego fazy Ib/IIa.

VIR-7832 to przeciwciało neutralizujące do zastosowania w COVID-19, które wyróżnia się, jak sugerują badania przedkliniczne, dwiema cechami: lepszą zdolnością usuwania zakażonych komórek i potencjałem zwiększania aktywności swoistych dla wirusa limfocytów T, co mogłoby znaleźć zastosowanie w leczeniu tej choroby i/lub zapobieganiu jej.

Platforma badawcza AGILE, która jako pierwsza zostanie użyta do testów VIR-7832 u ludzi, wykorzystuje elastyczne protokoły postępowania i modele statystyczne umożliwiające ocenę preparatów będących kandydatami na lek do stosowania w terapii COVID-19. Inicjatywa ta opiera się na współpracy kilku uczelni i instytutów badawczych w Wielkiej Brytanii. Badanie ma się rozpocząć w pierwszym kwartale 2021 roku.

VIR-7832 będzie drugim przeciwciałem monoklonalnym opracowanym wspólnie przez firmy Vir i GSK, które ma zostać poddane badaniom jako potencjalne leczenie COVID-19.

Pierwsze przeciwciało, VIR-7831, jest obecnie przedmiotem dwóch międzynarodowych badań fazy III. W jednym oceniane jest jego stosowanie na wczesnym etapie leczenia COVID-19 u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka hospitalizacji, natomiast w drugim w terapii uczestników hospitalizowanych w związku z COVID-19.