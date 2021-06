Wybór między szczepionką Pfizer i Moderna to jak wybór Coca Cola lub Pepsi?

Komunikaty o skuteczności szczepionek Pfizera i AstraZeneca w przypadku wariantu Delta, a pominięcie efektu dla Moderny przyczynia się do rezygnacji ze szczepień tym preparatem?

Niektórzy mieszkańcy kanadyjskiego Ontario odmawiają przyjęcia szczepionki przeciwko covid-19 firmy Moderna. Chodzi o skuteczność immunizacji w przypadku wariantu Delta - informuje magazyn "Toronto Star".

Farmaceuci i pracownicy służby zdrowia informują, że mieszkańcy rezygnują z wizyt, kiedy dowiadują się, że tylko ta szczepionka jest w ofercie. Nie przekonują ich argumenty, że szczepionka Moderny jest tak samo bezpieczna i skuteczna jak Pfizera.

To powoduje, że apteki szybko wyczerpują swoje zapasy szczepionek firmy Pfizer. Zalegają natomiast preparaty Moderny.

I Pfizer, i Moderna działają podobnie

W opinii ekspertów, potrzebna jest jasna i czytelna informacja od organów takich jak Kanadyjski Narodowy Komitet Doradczy ds. Szczepień (NACI) na temat skuteczności wszystkich zatwierdzonych szczepionek, aby mieszkańcy nie rezygnowali z immunizacji.

Pfizer i Moderna zasadniczo działają w ten sam sposób.

- Dla mnie to kwestia Coli i Pepsi – powiedział Colin Furness, epidemiolog ds. kontroli zakażeń na Uniwersytecie w Toronto.

- Możesz mieć swoje preferencje, a Twoje preferencje są oparte na marketingu. Pfizer to gigantyczna międzynarodowa firma z ogromną machiną marketingową, taką jak Coca-Cola. Ale ostatecznie Coca-Cola i Pepsi to cola z kofeiną i cukrem. Jeśli jesteś wystarczająco spragniony, czy preferencje naprawdę mają znaczenie?

Niefortunne błędne przekonanie, że Pfizer jest lepszy

Jak wskazał Justin Bates, szef Ontario Pharmacists Association, kolejnym błędem władz było zalecenie, że ci, którzy otrzymali AstraZeneca jako pierwszą dawkę, powinni wybrać szczepionkę mRNA zamiast drugiej dawki AstraZeneca. - To podważyło zaufanie do szczepień i absolutnie wierzę, że spowodowało to zamieszanie – powiedział.

- Istnieje niefortunne błędne przekonanie, że Pfizer jest lepszy ze względu na marketing związany z sukcesem preparatu w zapobieganiu COVID-19, co ma wpływ na ludzi - dodała farmaceutka Bobita Khullar.

Jej zdaniem, eksperci z obszaru zdrowia publicznego podali dane na temat skuteczności szczepionek AstraZeneca i Pfizera w przypadku wariantu Delta, nie wymieniając przy tym danych o preparacie Moderny: - To - moim zdaniem - przyczyniło się do wahania ludzi – powiedziała.

Badanie bazowało na dwóch preparatach

Badanie przeprowadzone w tym miesiącu przez Public Health England wykazało, że dwie dawki szczepionki Pfizer były w 96 procentach skuteczne przeciwko hospitalizacji z powodu wariantu Delta, podczas gdy dwie dawki AstraZeneca były skuteczne w 92 procentach.

Badanie nie objęło preparatu Moderny.