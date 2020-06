Zdążyć przed zapowiadaną drugą falą epidemii. Pacjenci czekają na wyniki prac polskich naukowców

Polscy naukowcy przy wsparciu Agencji Badań Medycznych mają szansę opracować nowe metody, które mogą znacznie ograniczyć śmiertelność w wyniku zakażenia COVID-19. Przewidywanie przebiegu infekcji COVID-19 u pacjentów z grupy ryzyka, identyfikacja osób z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz wiedza z zakresu zapobiegania i leczenia powikłań spowodowanych przez wirusa to cele, które badacze chcą osiągnąć przed zapowiadaną drugą falą epidemii.

Agencja Badań Medycznych 6 kwietnia br. zapowiedziała wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych, na które przeznaczy do 50 mln zł. ABM przez ostatnie tygodnie prowadziła nabór wniosków ukierunkowanych na walkę z COVID-19. Dofinansowanie do 5 mln zł mogą otrzymać projekty, które mają szanse przyczynić się do opracowania szybkiego testu diagnostycznego, szczepionki lub skutecznych metod terapii koronawirusa.

W ocenie Agencji, jednym z obiecujących polskich prac badawczych nad diagnostyką i leczeniem COVID-19 jest projekt Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie dotyczy poszukiwania markerów genetycznych odpowiedzialnych za intensywność przebiegu choroby COVID-19, wśród pacjentów z towarzyszącymi chorobami krążeniowo-oddechowymi. Projekt realizowany jest pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemara Wierzby.

Dlaczego w niektórych osób choroba przebiega w sposób dramatyczny?

Placówka od momentu, kiedy została przekształcona w szpital jednoimienny, przyjmowała chorych w różnych stadiach choroby. Uznano, że jednym z głównych celów jest lepsze i szybsze testowanie pacjentów na wirusa COVID-19.

– Brakowało testów w szpitalach. Te, które były dostępne i wysyłane do laboratoriów dawały wynik po trzech lub nawet pięciu dniach. Przyjmowaliśmy wówczas większość pacjentów w zasadzie tylko po to, aby stwierdzić czy pacjent jest zakażony, czy też nie – mówi dr Zbigniew J. Król, zastępca dyrektora CSK MSWiA ds. Klinicznych i Naukowych, b. wiceminister zdrowia.

Chorobę COVID-19 około 80 proc. osób przechodzi bezobjawowo lub łagodnie. Ok. 20 proc. pacjentów wymaga hospitalizacji. U części choroba ma przebieg ciężki lub bardzo ciężki.

- Rozpoczęliśmy analizę dostępnych danych dotyczących koronawirusa. Zgodnie z początkowymi obserwacjami, osoby starsze przechodzą wirusa COVID -19 bardzo ciężko. Zaczęliśmy się zastanawiać jednak, dlaczego u niektórych osób, które nie są w grypie ryzyka, choroba ta przebiega dramatycznie, często kończy się zgonem – wskazuje dr Król.