Żele antybakteryjne a produkty biobójcze do dezynfekcji rąk – poznaj różnicę i zadbaj o bezpieczeństwo jeszcze lepiej!

Jesienne i zimowe miesiące przynoszą kolejną falę zachorowań na COVID-19. Przebywanie w przestrzeni publicznej niesie ze sobą dodatkowe ryzyko kontaktu z mikroorganizmami chorobotwórczymi, dlatego warto zadbać o odpowiedni płyn do dezynfekcji, który pomoże nam chronić zdrowie. Jaki produkt wybrać? Podpowiadamy, czym kosmetyki różnią się od produktów biobójczych oraz dlaczego warto sięgnąć po Trisept MAX.

Dlaczego dezynfekcja rąk minimalizuje ryzyko zakażenia?

W dobie pandemii zaczęto zwracać szczególną uwagę na prawidłową dezynfekcję dłoni. To w końcu poprzez skórę, na którą przedostaną się groźne dla zdrowia drobnoustroje, możemy narazić się na infekcję. Wystarczy dotknąć niezdezynfekowaną dłonią okolic oczu, nosa lub ust, aby ułatwić wirusom, bakteriom lub grzybom przedostanie się do organizmu.

Uczęszczając do szkoły, podróżując do pracy i przebywając w miejscach publicznych, narażamy się na kontakt z milionem drobnoustrojów. Na naszych rękach może znajdować się nawet kilkadziesiąt milionów mikroorganizmów. Aby odpowiednio się przed nimi chronić, należy regularnie dezynfekować ręce preparatami na bazie alkoholu, takimi jak Trisept MAX. W składzie produktu znajdziemy aż dwa alkohole. To podwójne wsparcie w walce w służbie skutecznej dezynfekcji.

Kosmetyk a produkt biobójczy – czym się różnią?

W trosce o zachowanie zasad bezpieczeństwa częściej sięgamy po kosmetyki. Czym są tego typu produkty? W większości przypadków to środki, które zawierają w swoim składzie mniej niż 50% alkoholu. Taka ilość jest w stanie zniwelować z powierzchni naszej skóry zanieczyszczenia, nie likwiduje jednak pozostałych, niemniej groźnych drobnoustrojów – wirusów oraz grzybów. Płyny do dezynfekcji rąk, będące produktami biobójczymi, takie jak Trisept MAX, wykazują wyższe stężenie alkoholu – zapewniają więc potrójne działanie. W przypadku ich stosowania likwidują wirusy, bakterie oraz grzyby.

Wybierz Trisept MAX i zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Dlaczego Trisept MAX jest tak skuteczny? Przede wszystkim nie mamy tu do czynienia ze zwykłym kosmetykiem, a z produktem biobójczym podlegającym obowiązkowej rejestracji w URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), dostępnym w aptekach.