Zmiany terminów drugiej dawki. Inni są bardziej elastyczni

Przed przyjęciem pierwszej dawki szczepionki można anulować wizytę, zmienić termin lub wybrać inny punkt szczepień. Po przyjęciu tej dawki, zmiany są już niemożliwe.

Wiele osób oczekujących na drugą dawkę jest zdania, że w rygorze braku możliwości zmiany terminu szczepienia, a w szczególności jego przyspieszenia w ramach rekomendacji i czasu gwarantującego skuteczne działanie preparatu przez producenta, brakuje logiki.

MZ: nie można zmieniać terminu

Odpowiadając na pytanie biuro prasowe MZ potwierdza, że w tym zakresie nie zmieniło się nic - przed przyjęciem pierwszej dawki szczepionki można anulować wizytę, zmienić termin lub wybrać inny punkt szczepień.

- Po pierwszym szczepieniu nie można dokonać zmiany terminu podania drugiej dawki – informuje Jarosław Rybarczyk z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

Podać szybko, jak to możliwe

Na pytanie co, jeśli wskutek choroby (nie Covid-19) lub przyczyn losowych pacjent nie może w wyznaczonym terminie przyjąć drugiej dawki, także kiedy przekroczony zostanie czas rekomendowany przez producenta pomiędzy pierwszą a drugą dawką, Ministerstwo Zdrowia odpowiada:

„Należy podać drugą dawkę szczepionki najszybciej jak to jest możliwe. Nie zaleca się powtarzania całego schematu od początku”.

Biuro Komunikacji MZ dodaje: „W przypadku, kiedy z przyczyn losowych druga dawka nie mogła być podana zgodnie ze schematem, można odwołać się do ogólnych zasad stosowania szczepień opracowanych przez CDC: Ezeanolue E., Harriman K., Hunter P. i wsp.: General Best Practice Guidelines for Immunization: Best Practices Guidance of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Dokument, do którego odsyła MZ, był ostatnio aktualizowanych w listopadzie 2020 roku.

Zdroworozsądkowe podejście

Brytyjski NHS jest bardziej elastyczny. Przypomina mieszkańcom, że osoby, które otrzymały pierwszą dawkę u lekarza pierwszego kontaktu, powinny otrzymać drugą dawkę za pośrednictwem tego samego lekarza pierwszego kontaktu. Osoby, które otrzymały pierwszą dawkę w ośrodku szpitalnym, powinny zostać zaproszone lub mieć możliwość zarezerwowania drugiej dawki w tym samym miejscu.

Istnieją jednak okoliczności, w których pacjent może otrzymać drugą dawkę w innym miejscu. Dotyczy to np. studentów, przeniesionych do innego miejsca pracy lekarzy, osób, które przeniosły się do domu opieki lub które zmieniły adres zamieszkania.

"Lokalne systemy opieki zdrowotnej powinny przyjmować zdroworozsądkowe podejście do takich przypadków, np. starając się ograniczyć, w miarę możliwości, zasięg podróży starszych pacjentów" - czytamy w wytycznych.

Inny termin drugiej dawki

Podobnie w przypadku zmiany terminu podania drugiej dawki, zaleca się pragmatyczne podejście do dawania dawek, po przeprowadzeniu oceny klinicznej i rozważeniu ryzyka i korzyści.

Standardowo na Wyspach prawie we wszystkich przypadkach druga dawka powinna zostać podana między 77 a 84 dniem po pierwszej dawce. Jednak istnieją okoliczności, w których można podać drugą dawkę w innym odstępie czasu.