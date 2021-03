Zmiany w schematach szczepień. Jak jest w innych krajach?

W kontekście ograniczonej podaży szczepionek na covid, by zmaksymalizować liczbę osób korzystających z pierwszej dawki, wydłuża się okres między podaniem drugiej dawki nawet do 4 miesięcy.

Polska: podanie drugiej dawki szczepionki Comirnaty i Vaccine Moderna w odstępie 6 tygodni, ale nie dłużej niż 42 dni od pierwszej

Podanie drugiej dawki szczepionki AstraZeneca po 12 tygodniach (nie dłużej niż 84 dni) od pierwszej

Kanada: możliwość przedłużenia podania drugiej dawki szczepionki COVID-19 do czterech miesięcy po pierwszej

Minister Michał Dworczyk zapewniał na konferencji prasowej, że aktualne wyniki badań przekonują, że bez uszczerbku dla skuteczności działania szczepionek można wydłużyć czas podania między jedną a drugą dawką, a dzięki temu rozwiązaniu będzie można przyspieszyć podanie pierwszej dawki większej liczbie osób, co może wpłynąć na powstrzymanie kolejnej fali Covid-19.

Brakuje prawnych i medycznych rekomendacji

- Niestety problemem jest to, że do tej pory brakowało takich zaleceń dotyczących tego, jak postępować w powyższych sytuacjach. Owszem, pan minister Dworczyk podał pewne wyjaśnienia, ale zostały wypowiedziane podczas konferencji prasowej, a my w gabinetach szczepień nie możemy pracować na podstawie ustnych przekazów - wyjaśnił dr Paweł Grzesiowski.

- Minister Dworczyk poinformował też, że rząd planuje przesunięcie drugiej dawki szczepienia w czasie, jednak nadal nie jest to żadna rekomendacja medyczna. A każdy produkt leczniczy musi mieć jasne wskazania dawkowania i tego potrzebuje personel medyczny.

- Nie powinno tak być, że dowiadujemy się o zmianach z gazety. To powinna być rekomendacja Rady Ekspertów immunologów, wakcynologów i prawników, która powinna być opublikowana jako oficjalne stanowisko, jako prawnie obowiązujący dokument. Wówczas mielibyśmy wszystko uporządkowane, a tak ja lekarz dowiaduję się od urzędników, że mam coś zmieniać w systemie szczepień. To nie budzi zaufania - skomentował ekspert.

Jest rekomendacja

W końcu resort zdrowia opublikował komunikat z 6 marca prezentując zmiany schematów podawania drugich dawek szczepionek dla pacjentów, którzy nie otrzymali dotychczas pierwszej dawki.

Jak czytamy, druga dawka szczepionek przeciw Covid-19 będzie podawana w przypadku szczepionek mRNA Comirnaty i Vaccine Moderna w odstępie 6 tygodni, ale nie dłużej niż 42 dni od pierwszej szczepionki. Do tej pory było to 21 dni, a w przypadku AstraZeneca po 12 tygodniach (nie dłużej niż 84 dni).

"Szczepienia osób z potwierdzoną wcześniejszą infekcją SARS-CoV-2, niezależnie od intensywności objawów, zaleca się przeprowadzać zachowując odstęp ok. 6 miesięcy od zachorowania (nie dłużej niż 180 dni). Wskazanie to dotyczy również pacjentów, którzy po otrzymaniu pierwszej dawki zachorowali na Covid-19" - dodano.

Są to zalecenia przygotowane po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz Rady Medycznej.

Jednak ekspert podkreśla, że sytuacji nie zmienia pismo wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego z 6 marca 2021 w sprawie zmian w schematach podawania drugiej dawki oraz szczepienia ozdrowieńców, bo chociaż padają konkretne zalecenia, to brak jest uzasadnienia medycznego, co budzi nieufność wśród lekarzy i pacjentów.

Jakie schematy w innych państwach

W Kanadzie Krajowy Komitet ds. Szczepień Ochronnych (National Advisory Committee on Immunization, NACI), w oparciu o pojawiające się dowody na ochronę zapewnianą przez pierwszą dawkę z serii dwóch dawek szczepionki przeciwko COVID-19 obecnie dopuszczonej do obrotu w Kanadzie, zaleca, aby w kontekście ograniczonej podaży szczepionki COVID-19 zmaksymalizować liczbę osób korzystających z pierwszej dawki szczepionki poprzez przedłużenie podania drugiej dawki szczepionki COVID-19 do czterech miesięcy po pierwszej.

Zgodnie z informacją z 26 lutego br., NACI będzie nadal monitorować dowody na skuteczność wydłużonego odstępu pomiędzy dawkami i w razie potrzeby dostosuje zalecenia.

Z kolei niemiecki Instytut Roberta Kocha informuje, że pełna seria szczepień szczepionką AstraZeneca wymaga podania dwóch dawek. Odstęp między dawkami powinien, jeśli to możliwe, wynosić 12 tygodni. Jest to okres objęty dopuszczeniem do obrotu.