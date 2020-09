Zrozumieć COVID-19: naukowcy z PAN o koronawirusie

Aktualny stan wiedzy na temat SARS-CoV-2, COVID-19 oraz jej skutki medyczne, psychologiczne, gospodarcze i społeczne oraz prognozy epidemii w sezonie jesienno-zimowym i rekomendacje zawiera najnowsza publikacja PAN.

PAN opublikowała opracowanie zespołu naukowców pracujących pod kierunkiem prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego.

W publikacji znajdziemy informacje o przebiegu choroby, leczeniu, etapach rozwoju pandemii i jej skutki. Opracowanie zawiera sprawdzone informacje na temat profilaktyki i przedstawia prace nad szczepionkami. Wśród poruszanych problemów są przygotowania do sezonu jesienno-zimowego, w tym otwarcie placówek edukacyjnych, a także niebezpieczeństwo koinfekcji.

Na temat COVID-19 lub SARS-CoV-2 opublikowano tysiące artykułów naukowych - do 7 września 2020 roku pojawiło się ich ponad 55 tysięcy. Do tego trzeba dodać dziesiątki tysięcy doniesień prasowych czy miliony wzmianek w mediach społecznościowych.

- Nadmiar informacji, często sprzecznych, może wywoływać dezorientację i sprzyja przyjmowaniu niebezpiecznych dla zdrowia publicznego postaw. Dlatego tak ważna jest publikacja porządkującego wiedzę opracowania - uzasadniają autorzy publikacji

- Postawy irracjonalne są wielkim utrudnieniem w walce z epidemią COVID-19, którą to walkę, aby była ona pomyślna, należy prowadzić ją w sposób racjonalny. Tym opracowaniem chcemy zwrócić dyskurs społeczny na racjonalne tory – podkreślają naukowcy pod przewodnictwem prof. Jerzego Duszyńskiego.

Zespół ds. COVID-19 przedstawia scenariusze rozwoju sytuacji epidemicznej w sezonie jesienno-zimowym. Naukowcy przestrzegają, że jeśli nie uda się przekonać Polaków do powszechnego stosowania się do zaleceń sanitarnych takich jak noszenie maseczek czy zachowywanie fizycznego dystansu, ponowne zamrożenie gospodarki i życia społecznego może okazać się konieczne, by zatrzymać pandemię.

"Koszty tego rozwiązania będą olbrzymie dla obywateli i państwa. Dlatego należy uczynić wszystko, co możliwe, abyśmy mogli poprzestać na powszechnym, konsekwentnym, empatycznym i solidarnym stosowaniu się do zaleceń sanitarnych ogłaszanych przez właściwe służby państwowe” – czytamy w raporcie.

Więcej: https://informacje.pan.pl/