9 grudnia rusza rekrutacja do kolejnej edycji programu staży

Już po raz czwarty polscy farmaceuci będą mieli możliwość pogłębiania specjalistycznej klinicznej wiedzy w hiszpańskich uniwersyteckich aptekach szpitalnych w ramach Międzynarodowego Programu Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów.

Program jest realizowany przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.

Podczas realizacji dotychczasowych edycji, program umożliwił jedenastu farmaceutom – kierownikom aptek szpitalnych, doktorom nauk farmaceutycznych oraz młodym magistrom farmacji interdyscyplinarne, praktyczne szkolenia z zakresu m.in konsultacji pacjentów na oddziale, terapii monitorowanej stężeniem leku we krwi czy racjonalnej antybiotykoterapii w szpitalu.

- Śladem innych europejskich państw rola farmaceuty szpitalnego i klinicznego w polskim systemie ochrony zdrowia musi ulec przeobrażeniu. Zmiana postrzegania zadań farmaceuty w szpitalu jest konieczna, jednak bez odpowiednich wzorców zdecydowanie trudna do osiągnięcia - ocenia prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

- W związku z rozpoczynającą 9 grudnia br. rekrutacją do kolejnej edycji programu gorąco zachęcam do aplikacji farmaceutów chcących rozwijać w praktyce kompetencje zawodowe z zakresu farmacji szpitalnej i klinicznej. Pozytywne opinie uczestników poprzednich edycji oraz nowe aktywności, które realizują na rzecz pacjentów po powrocie do Polski, świadczą o tym, że wyjazdy szkoleniowe stanowią ważny punkt edukacyjnej mapy, a także są inspiracją do wprowadzania zmian - dodaje.