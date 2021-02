Ankieta dla pacjentów: jak oceniają działanie e-recept

Doktorantka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, mgr farm. Natalia Wrzosek, zwraca się do pacjentów z prośbą o wypełnienie ankiety badającej opinii na temat używania recepty elektronicznej. Pada m.in. pytanie, jaką receptę wolałby otrzymać pacjent.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowych.

Wyniki zostaną opublikowane w postaci opracowania zbiorczego. Ankieta jest częścią dużego projektu badawczego oceniającego użyteczność e-recepty w polskim systemie ochrony zdrowia.

Opinia komisji bioetycznej w niniejszym badaniu nie jest wymagana.

Ankieta zawiera 17 pytań. Wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 10 minut.

Wśród pytań pojawia się m.in. o to, co to jest recepta elektroniczna (e-recepta) oraz Internetowe Konto Pacjenta.

Część pytań dotyczy kwestii zrealizowania recepty w czyimś imieniu:

- Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy zdarzyło Ci się prosić inną osobę o wykupienie leków z recepty?

- Jak często w ciągu ostatnich 6 miesięcy zdarzyło Ci się realizować receptę dla innej osoby

- Kiedy realizujesz recepty dla innej osoby, dla kogo są przepisane leki?

- Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy zdarzyło Ci się realizować receptę elektroniczną w aptece (dla siebie bądź innej osoby)?

Jest też pytanie o preferencje pacjenta: jaką receptę wolałby otrzymywać?

Link: https://docs.google.com/