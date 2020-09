AOTMiT: eksperci ocenią leki w ramach RDTL i program lekowy

Rada Przejrzystości oceni lek Prevymis (letermovir) w ramach programu lekowego: Stosowanie letermoviru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów [R+], którzy byli poddani zabiegowi allogenicznego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych.

Ocena produktu odbędzie się podczas posiedzenia Rady Przejrzystości 7 września br.

Tego dnia eksperci zajmą się również wnioskami w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

- Tafinlar (dabrafenib) we wskazaniu: rak niedrobnokomórkowy płuca (ICD-10: C34) w ramach II linii leczenia,

- Mekinist (trametynib) we wskazaniu: rak niedrobnokomórkowy płuca (ICD-10: C34) w ramach II linii leczenia,

- Lenvima (lenwatynib) we wskazaniu: niejodochwytny rak brodawkowaty tarczycy (ICD-10: C73),

- Lenvima (lenwatynib) we wskazaniu: rak oksyfilny tarczycy (ICD-10: C73),

- Soliris (ekulizumab) we wskazaniu: atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy (aHUS) (ICD-10: D59.3),

- Vectibix (panitumumab) we wskazaniu: rak kanału odbytu st. IV (ICD-10: C21.1),

- Opdivo (nivolumab) we wskazaniu: rak dróg żółciowych w stopniu IV (ICD-10: C24),

- Cabometyx (kabozantynib) we wskazaniu: zaawansowany rak nerkowokomórkowy (ICD-10: C64) – II linia leczenia,

- Revlimid (lenalidomid) we wskazaniu: chłoniak z komórek płaszcza (ICD-10: C83.8).

Ocenią też projekty programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego.