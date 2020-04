AOTMiT: eksperci zajmą się lekami w ramach dostępu ratunkowego

4 maja eksperci Rady Przejrzystości AOTMiT ocenią zasadność zasadności finansowania terapii ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Oceniane leki:

- Avastin (bevacizumab) we wskazaniu: nawrotowy rak jajnika (ICD-10: C56),

- Perjeta (pertuzumab) we wskazaniu: rozsiany rak piersi (ICD-10: C50.9) – VII linia leczenia,

- Venclyxto (venetoclaxum) we wskazaniu: ostra białaczka szpikowa (ICD-10: C92.0).

Eksperci przygotują też opinie o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego.