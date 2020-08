AOTMiT: plan pracy Rady Przejrzystości 31 sierpnia

W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości. Rada oceni m.in. lek Ajovy (fremanezumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie migreny przewlekłej i migreny epizodycznej z częstymi napadami".

Ponadto Rada przygotuje stanowiska w sprawie oceny leków:

- Nerlynx (neratinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie pooperacyjne raka piersi neratynibem",

- Alunbrig (brigatinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”.

Sporządzi też opinie w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leków:

- Vitrakvi (larotrektynib) we wskazaniu: rak brodawkowaty tarczycy u pacjenta pediatrycznego,

- Hyrimoz (adalimumab) we wskazaniu: osutka grudkowo-złuszczająca związana z CARD14,

- Mabthera (rituximab) we wskazaniu: inne określone niedokrwistości aplastyczne u pacjentów z przewlekłym zakażeniem EBV.

Rada przygotuje także opinię o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanym przez UE w ramach EFS: „Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego”.

Przygotowanie też opinie o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej: aotm.gov.pl