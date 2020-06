AOTMiT: Rada Przejrzystości wyda koleje rekomendacje

AOTMiT informuje o kolejnym posiedzeniu Rady Przejrzystości, które odbędzie się 15 czerwca 2020 roku. Rada m.in. wyda opinię w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną desmopressinum w nowym wskazaniu.

Rada przygotuje opinie w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, następujących leków:

• Nexavar (sorafenib) we wskazaniu: rak wątrobowokomórkowy (ICD-10: C22.0) – rozsiew do kości,

• Keytruda (pembrolizumab) we wskazaniu: pierwotnie oporny chłoniak śródpiersia z komórek B (ICD-10: C85.7),

• Soliris (eculizumab) we wskazaniu: zespół hemolityczno-mocznicowy (ICD-10: D59.3),

• Libtayo (cemiplimab) we wskazaniu: rak płaskonabłonkowy skóry głowy w stadium nieresekcyjnym (ICD-10: C44.4),

• Libtayo (cemiplimab) we wskazaniu: rak płaskonabłonkowy skóry w stadium nieresekcyjnym (ICD-10: C44.5),

• Stivarga (regorafenib) we wskazaniu: GIST dwunastnicy (ICD-10: C17),

• Hyrimoz (adalimumab) we wskazaniu: hidradenitis suppurativa (ICD-10: L73.2),

• Afinitor (ewerolimus) we wskazaniu: nowotwór złośliwy nerki (ICD10: C64) – II linia leczenia.

Ponadto Rada sporządzi opinię w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną desmopressinum we wskazaniu: pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego.

Więcej: aotm.gov.pl