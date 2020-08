AOTMiT: RP oceni terapie przeciwnowotworowe

Na stronie internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ukazała się informacja dotycząca posiedzenia Rady Przejrzystości. Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się w poniedziałek, 24 sierpnia.

Rada przygotuje stanowisko w sprawie oceny produktu leczniczego Erbitux (cetuximabum) w ramach programu lekowego ''Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego''.

Przygotuje także opinie w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

- Lonsurf (trifluridine/tripiracyl) we wskazaniu: rak jelita grubego w ramach V linii leczenia systemowego,

- Abraxane (nab-paklitaksel) we wskazaniu: rak piersi w ramach terapii skojarzonej z atezolizumabem,

- Tecentriq (atezolizumab) we wskazaniu: rak piersi w ramach terapii skojarzonej z nab-paklitakselem,

- Zejula (niraparib) we wskazaniu: nowotwór złośliwy jajnika,

- Revlimid (lenalidomid) we wskazaniu: chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) w ramach terapii skojarzonej z rituximabem,

- Opdivo (nivolumab) we wskazaniu: rak urotelialny pęcherza moczowego.

