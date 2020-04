AOTMiT: RP wyda stanowiska ws. kolejnych leków

AOTMiT informuje o kolejnym posiedzeniu Rady Przejrzystości, które odbędzie się w poniedziałek, 27 kwietnia.

Rada przygotuje opinię w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

- Blincyto (blinatumomab) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna B-komórkowa z chromosomem Philadelfia oporna na leczenie,

- Avastin (bewacyzumab) we wskazaniu: skaza naczyniowa Rendu-Webera-Oslera,

- Repatha (ewolokumab) we wskazaniu: przewlekły zespół wieńcowy; wielonaczyniowa choroba wieńcowa,

- MabThera (rytuksymab) we wskazaniu: niedokrwistość autoimmunohemolityczna z obecnością przeciwciał typu ciepłego i zimnego,

- Venclyxto (venetoklaks) we wskazaniu: chłoniak limfoblastyczny T-komórkowy,

- Stivarga (regorafenib) we wskazaniu: rak wątrobowokomórkowy u pacjenta po procedurze transplantacji wątroby.

Ponadto Rada wyda stanowisko w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego leku Vitrakvi (larotrektynib) we wskazaniu: desmoplastyczny guz drobnookrągłokomórkowy (DSRCT) w postaci rozsianej.

Przygotuje też opinię w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w zakresie „próchnicy zębów dla młodzieży” wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży”.

Więcej: aotm.gov.pl