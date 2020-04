Apel do NFZ ws. terapii grupowych online

W imieniu środowiska polskich psychoterapeutów i psychologów wnioskujemy o pilne wprowadzenie formy e-wizyt dla sesji psychoterapii grupowej w aktualnej sytuacji kryzysowej jako równoważnych wizytom bezpośrednim finansowanym przez NFZ - napisano w petycji.

"Chcielibyśmy wyrazić wdzięczność za szybkie wprowadzenie możliwości e-wizyt dla psychologów i psychoterapeutów. To niezwykle ważne dla naszych pacjentów" - informują na wstępie organizacje psychoterapeutów.

Dodają, że wśród wprowadzonych kategorii usług nie zostały uwzględnione sesje psychoterapii grupowej, które również można realizować zdalnie, za pośrednictwem dostępnych, szyfrowanych komunikatorów internetowych.

- Pacjenci, którzy do tej pory korzystali z grup psychoterapeutycznych pozostali bez możliwości kontynuacji leczenia. Grupy są dla nich ważnym, stabilizującym i wspierającym sposobem leczenia, umożliwiającym uczenie się prawidłowej adaptacji do istniejących warunków życia. Bez tej pomocy mogą doświadczać pogorszenia objawów zaburzeń psychicznych, nasilenia tendencji samobójczych do stanu wymagającego hospitalizacji lub wypaść z rynku pracy.

Zastąpienie ich sesjami indywidualnymi wymagałoby znacznego zwiększenia liczby świadczonych usług. Podczas 2 godzin sesji grupy z terapii korzysta równocześnie 10-12 pacjentów, co w przełożeniu na sesje indywidualne oznacza 10-12 dodatkowych godzin pracy poradni. Sesje grupowe są również tańsze w realizacji - argumentują.

"W imieniu środowiska polskich psychoterapeutów i psychologów wnioskujemy o pilne wprowadzenie formy e-wizyt dla sesji psychoterapii grupowej w aktualnej sytuacji kryzysowej jako równoważnych wizytom bezpośrednim finansowanym przez NFZ" - napisały organizacje w petycji.

Pod apelem podpisały się: Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, Zrzeszenie Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii.