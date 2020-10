Apteki uprawnione do składania zapotrzebowania na szczepionki

Złóż zapotrzebowanie na bezpłatne szczepionki przeciw grypie dla pracowników - zachęca resort zdrowia (fot. Pixabay)

Resort zdrowia uruchomił serwis, za pośrednictwem którego podmiot może złożyć zapotrzebowanie na bezpłatne szczepionki przeciw grypie dla pracowników. Należy wypełnić formularz i wysłać go do 8 października 2020 r. do godz. 15:00.

"Złóż zapotrzebowanie na bezpłatne szczepionki przeciw grypie dla pracowników. Formularz będzie aktywny do dnia 08.10.2020 r. do godz. 15:00. Po tym terminie złożenie zapotrzebowania nie będzie możliwe" - informuje resort zdrowia. Podmiotami uprawnionymi do złożenia zapotrzebowania są: - podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, w tym:

1. podmioty lecznicze, które zawarły z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na wykonywanie szczepień ochronnych na grypę osobom zatrudnionym w tych podmiotach;

2. pozostałe podmioty biorące udział w świadczeniach opieki zdrowotnej, które nie zawarły ww. umowy, ale zawarły umowę z NFZ w innym zakresie świadczeń zdrowotnych. - apteki ogólnodostępne i punkty apteczne. Minister Zdrowia zastrzega możliwość częściowej realizacji zapotrzebowania. Więcej: https://szczepionkanagrype.mz.gov.pl/

