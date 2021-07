Azacitidine Pharmascience: jak prawidłowo wykonać zawiesinę do wstrzyknięcia

Wprowadzenie do obrotu tej nowej, dodatkowej dawki azacytydyny 150 mg może potencjalne skutkować nieprawidłowym przygotowaniem zawiesiny produktu - informuje podmiot.

Podmiot odpowiedzialny Pharmascience International Limited w porozumieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych przekazał informacje dotyczącą prawidłowego przygotowania zawiesiny do wstrzykiwań.

Dwie dawki azacytydyny

Od ponad 10 lat w obrocie dostępne są produkty lecznicze azacytydyny w opakowaniach po 100 mg azacytydyny.

Podmiot odpowiedzialny Pharmascience International Limited oferuje dodatkową wielkość opakowania po 150 mg azacytydyny.

Wprowadzenie do obrotu tej nowej, dodatkowej dawki 150 mg może potencjalne skutkować nieprawidłowym przygotowaniem zawiesiny produktu.

W związku informuje, że należy zwrócić szczególną uwagę, że:

- zawartość o pakowania po 100 mg zawiesza się w 4 ml wody do wstrzykiwań

- zawartość opakowania po 150 mg zawiesza się w 6 ml wody do wstrzykiwań

Należy pamiętać, że końcowe stężenie przygotowanej zawiesiny wynosi25 mg/ml, niezależnie od wielkości opakowania.

Uwaga na objętość dodawanej wody do wstrzykiwań

Przygotowując zawiesinę produktu leczniczego Azacitidine Pharmascience, Azacitidinum, 25 mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, osoby wykonujące zawód medyczny powinny bardzo dokładnie przestrzegać instrukcji zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego i ulotce dla pacjenta, a w szczególności zwrócić uwagę na objętość dodawanej wody do wstrzykiwań.