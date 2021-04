Będą badać płuca online. Rusza pilotaż

Trwa nabór do pilotażowego programu, w którym elektroniczne stetoskopy będą wykorzystywane w ramach teleporady. Za każde zrealizowane badanie placówka otrzyma 100 zł brutto.

Wszystkie zainteresowane placówki POZ mogą składać wnioski do 19 maja. Pilotaż obejmie co najmniej tysiąc pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego.



Program zakłada wykorzystanie elektronicznych stetoskopów (prostych urządzeń, którymi można zbadać płuca w warunkach domowych) w ramach teleporad udzielanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Placówki POZ, które mają zawartą umowę z NFZ w zakresie świadczenia lekarza POZ i są zainteresowane udziałem w programie pilotażowym E-stetoskop, powinny wypełnić wniosek na stronie www.konkursy.mz.gov.pl. Wszystkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres Stetoskopy@mz.gov.pl.

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania liczby elektronicznych stetoskopów przeznaczonych do pilotażu. Resort zdrowia przewiduje możliwość wyboru ofert z całego kraju, przy uwzględnieniu kolejności zgłoszeń i deklaracji szacunkowej liczby pacjentów zgłoszonych przez placówki POZ do udziału w programie.

100 zł za badanie

Pilotaż obejmie co najmniej tysiąc pełnoletnich pacjentów po przebytym zakażeniu koronawirusem ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego.

Placówki, które zostaną zakwalifikowane do programu, otrzymają elektroniczne stetoskopy, a następnie udostępnią je chorym, w celu zdalnej diagnostyki w ramach teleporady.

Do działań finansowanych w ramach grantu należy przeprowadzenie badań z użyciem stetoskopu elektronicznego oraz wypełnienie ankiety za pośrednictwem platformy DOM. Za każde zrealizowane badanie placówka otrzyma 100 zł brutto.

Jak to działa?

E-stetoskop jest w stanie przekształcić dźwięk akustyczny na sygnały elektroniczne, które mogą być dalej wzmacniane w celu optymalnego słuchania. Sygnały elektroniczne są następnie przetwarzane, digitalizowane i przesyłane do komputera lekarza. Wystarczy, że w czasie teleporady lekarz powie pacjentowi, gdzie dokładnie ma przyłożyć słuchawkę stetoskopu, a urządzenie precyzyjnie przeanalizuje dźwięki z jego klatki piersiowej.

Odsłuch z badania płuc chorego zostanie przesłany do lekarza.. W przypadku wątpliwości, co do jakości realizowanego świadczenia, lekarz może zadecydować o zmianie formy dalszej diagnostyki i leczenia pacjenta.

Program wykorzystania e-stetoskopu w telemedycynie został wprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej.

Program będzie realizowany w trzech etapach (zakwalifikowanie placówek POZ do programu, wykonywanie świadczeń z wykorzystaniem elektronicznych stetoskopów oraz ewaluacja programu pilotażowego).

Realizacja projektów potrwa 6 miesięcy i zakończy się nie później niż 30 listopada 2021 roku. Projekt E-stetoskop powstał w ramach programu Domowej Opieki Medycznej.