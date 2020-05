Centralny Rejestr Farmaceutów przenoszony na e-PLOZ

6 maja br. zaplanowano przeniesienie na Elektroniczną Platformę Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ) procesu logowania dla Centralnego Rejestru Farmaceutów (CRF) - informuje CSIOZ.

Zmiana ta została zaplanowana do przeprowadzenia w godzinach 16.00 – 18 .00, co związane jest z przerwą w dostępie do systemu - dodaje Centrum.