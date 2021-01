CeZ do punktów szczepień: dziś do 14.00 trzeba ustawić grafiki

Dla wszystkich użytkowników ze struktury gabinet.gov.pl zostały utworzone konta i mogą tworzyć terminy (wewnętrzne i zewnętrzne) w punktach szczepień w ramach podmiotu (fot. Pixabay)

CeZ przypomina punktom szczepień o konieczności zalogowania się do systemu e-Rejestracja i ustawienie grafików szczepień na okres 25.1 – 31.3.2021 w ilości 30 terminów (30 szczepień) w każdym tygodniu. Powyższe należy wykonać najpóźniej do 14 stycznia 2021 do godz. 14.00.

W przeciwnym wypadku, dany punkt nie będzie mógł zamówić szczepionek oraz umówić pacjentów na szczepienie. Adres aplikacji to https://pwdl.erejestracja.ezdrowie.gov.pl/ Użytkownicy logują się Profilem Zaufanym. Dla wszystkich użytkowników ze struktury gabinet.gov.pl zostały utworzone konta i mogą tworzyć terminy (wewnętrzne i zewnętrzne) w punktach szczepień w ramach podmiotu. CeZ dodaje, że punkty mogą oznaczyć dowolną ilość ww. terminów w grafikach jako terminy „wewnętrzne” i umówić na nie personel medyczny oraz pacjentów w wieku 80 plus, którzy już zgłosili zainteresowanie szczepieniem. Jednocześnie prosi, by te terminy, na które nie ma jeszcze chętnych, zostały oznaczone jako terminy „zewnętrzne”. Dzięki temu będą się na nie mogli zapisać pacjenci zgłaszający się na szczepienie internetowo lub przez Infolinię. Więcej: https://www.nfz.gov.pl/

