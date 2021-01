CeZ: wdrożenie zmian w ZSMOPL. Co się zmieni?

W związku z planowanym wdrożeniem wersji 1.24.0 ZSMOPL na środowisko produkcyjne system będzie niedostępny 19 stycznia br. w godzinach 09:00-17:00. W związku z wdrożeniem mogą wystąpić problemy z wysyłaniem komunikatów do ZSMOPL.

Opis zmian:

- Dodanie nowego ostrzeżenia TROSPOZ81 „Data wygaszenia ważności pozwolenia jest starsza niż 3 lata",

- Dodanie nowego ostrzeżenia TROSPOZ82 „Podany kod GTIN należy do produktu weterynaryjnego, który nie podlega raportowaniu do ZSMOPL”,

- Dodanie nowego ostrzeżenia TROS55 „Raportujący i kontrahent to ten sam podmiot”,

- Dodanie reguły TRZB6 "Data wystąpienia braku wcześniejsza niż 7 dni",

- Dodanie informacji o dacie wygaszenia produktu i rodzaju produktu leczniczego.

Z kolei 14 stycznia br. zaplanowano wdrożenie wersji 2.30.0 Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

Wdrożenie zostało zaplanowane do przeprowadzenia w godzinach 16:00-17:00, co związane jest z kilkuminutowym brakiem dostępu do RPWDL.

Wdrożenie wersji 2.30.0 ma na celu zoptymalizowanie i przyspieszanie obsługi wniosków dla bardzo dużych ksiąg rejestrowych.