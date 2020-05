COVID-19: EMA przyspiesza proces oceny remdesiviru

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) przy EMA rozpoczął przegląd etapowy (rolling review) wyników badań leku przeciwwirusowego remdesivir stosowanego w leczeniu COVID-19 - informuje URPL.

Jak podaje Urząd w komunikacie, przegląd etapowy (rolling review) jest jednym z narzędzi regulacyjnych EMA, stosowanym w celu przyspieszenia oceny obiecującego leku w sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego, takiego jak trwająca pandemia. W przypadku przeglądu etapowego, prowadzący procedurę (raporter i co-raporter) są powoływani przez CHMP już w trakcie trwania badań nad produktem a dane są oceniane w miarę ich dostępności. Po skompletowaniu wszystkich danych podmiot odpowiedzialny składa oficjalny wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, który jest następnie procedowany zgodnie ze skróconym harmonogramem.

- Chociaż nie można obecnie przewidzieć ogólnego kalendarza oceny remdesiviru, oczekuje się, że procedura ta pozwoli EMA na zakończenie oceny znacznie wcześniej, w porównaniu ze standardową procedurą oceny, przy jednoczesnym zapewnieniu rzetelności opinii naukowej - tłumaczy URPL.

Wskazuje, iż decyzja CHMP o rozpoczęciu przeglądu etapowego (rolling review) remdesiviru opiera się na wstępnych wynikach z badania ACTT, które wskazują na korzystny wpływ remdesiviru na przebieg leczenia pacjentów hospitalizowanych z łagodnym do umiarkowanego lub ciężkim COVID-19. Jednakże EMA nie oceniła jeszcze całego badania i jest zbyt wcześnie, aby wyciągać jakiekolwiek wnioski dotyczące stosunku korzyści do ryzyka ze stosowania tego leku.

- Pomimo, że remdesivir nie jest jeszcze dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej, dostępny jest dla pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych i w ramach krajowych programów pilnej pomocy (compassionate use programmes), które umożliwiają pacjentom uzyskanie dostępu do leków w nagłych wypadkach, pomimo, iż leki te nie posiadają pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - wyjaśnia Urząd.

Więcej: urpl.gov.pl