COVID-19: trwają prace nad lekami. Szczepionka za minimum rok

Obecnie, na podstawie wstępnych danych przedstawionych EMA, żaden lek nie wykazał jeszcze skuteczności w leczeniu COVID-19. Badania nadal trwają - podaje URPL.

URPL wydał informację w sprawie komunikatu Europejskiej Agencji Leków dotyczącego aktualizacji w sprawie opracowywanych terapii i szczepionek przeciwko COVID-19.

Jak czytamy, wspieranie szybkiego opracowywania, zatwierdzania skutecznych i bezpiecznych metod leczenia oraz szczepionek przeciwko COVID-19 jest najwyższym priorytetem Europejskiej Agencji Leków (EMA) w ratowaniu życia podczas pandemii.

W ciągu ostatnich tygodni i miesięcy Agencja współpracowała z wieloma twórcami leków i trwa wiele prac nad lekami. Jednak w tym momencie, na podstawie wstępnych danych przedstawionych Agencji, żaden lek nie wykazał jeszcze skuteczności w leczeniu COVID-19.

Do potencjalnych metod leczenia COVID-19, które przechodzą badania kliniczne w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności w leczeniu choroby, należą: remdesiwir, lopinawir / rytonawir, chlorochina i hydroksychlorochina, interferony ogólnoustrojowe, w szczególności interferon beta i przeciwciała monoklonalne.



Agencja rozmawiała również z twórcami kilkunastu potencjalnych szczepionek przeciwko COVID-19. Dwie szczepionki zostały już wprowadzone do badań klinicznych fazy I. W oparciu o obecnie dostępne informacje i wcześniejsze doświadczenia dotyczące ram czasowych opracowania szczepionki, EMA szacuje, że może minąć co najmniej rok, zanim szczepionka przeciwko COVID-19 będzie gotowa do zatwierdzenia i dostępna w wystarczających ilościach, aby umożliwić szerokie zastosowanie.



Zespół ds. reagowania EMA będzie nadal współpracować z twórcami potencjalnych leków lub szczepionek przeciwko COVID-19. Celem jest udzielanie porad na temat wymogów regulacyjnych, tak aby każdy obiecujący produkt leczniczy mógł być udostępniony pacjentom tak szybko, jak to możliwe, początkowo w ramach badania klinicznego, a następnie, po uzyskaniu pozwolenia, na rynku.

Więcej: urpl.gov.pl