CSIOZ: kolejny element przenoszony na e-PLOZ

Na dzień 24 maja br. zaplanowano przeniesienie na Elektroniczną Platformę Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ) systemu umożliwiającego składanie podpisów kwalifikowanych - informuje CSIOZ. W określonych godzinach mogą być utrudnienia w dostępie do systemu.

Zmiana ta została zaplanowana do przeprowadzenia w godzinach 21:30 - 23:00, co związane jest z możliwymi utrudnieniami w dostępie zarówno do systemu eGate jak i Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), Rejestru Aptek (RA), Systemu Obsługi List Refundacyjnych (SOLR), Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL), Systemu Informatycznego Rezydentur (SIR), Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).