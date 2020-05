CSIOZ: rejestr aptek połączony z węzłem krajowym

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zakończyło proces przyłączenia Rejestru Aptek (RA) - do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (WK).

Użytkownicy RA mogą już logować się do rejestru z wykorzystaniem Węzła Krajowego.

W ramach tej platformy oferowany jest dostęp do wielu innych zintegrowanych z nią systemów i usług należących do różnych podmiotów, do których zalogować można się za pośrednictwem jednego uniwersalnego loginu i hasła.

Użytkownicy RA zachowują możliwość stosowania także dotychczasowej metody uwierzytelniania.

W celu ułatwienia korzystania z nowej opcji logowania do Rejestru Aptek przygotowana została krótka instrukcja.