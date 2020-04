CSIOZ: w nocy 30.04/1.05 mogą być przerwy w dostępie do P1

Mogą wystąpić problemy z dostępem do e-usług (fot. archiwum)

W czwartek, 30 kwietnia od godz. 23:00, do piątku, 1 maja do godz. 3:00 prowadzone będą prace serwisowe systemu e-zdrowie (P1). W tym czasie mogą wystąpić przerwy w dostępie do e-usług.

Jak dodaje CSIOZ, problemy mogą być m.in. przy wystawianiu oraz realizacji e-recept i e-skierowań oraz logowaniu na Internetowe Konto Pacjenta.

