Deklaracja ws. szkoleń: w Opolu do 20 stycznia, w Zielonej Górze do 21.01

Opolska Okręgowa Izba Aptekarska zwraca się z prośbą do farmaceutów, którzy chcą posiadać uprawnienia do wykonywania szczepień o zgłaszanie się do 20 stycznia 2021 roku.

Zgłoszenia do izby należy dokonać drogą mailową na adres: biuro@ooia.pl podając następujące dane: imię, nazwisko, nr pwz farmaceuty. Z kolei Lubuska OIA prosi o przesyłanie takich zgłoszeń do 21 stycznia.

