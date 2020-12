DIA podała wysokość składek dla dolnośląskich farmaceutów za 2021 rok

Od 1 stycznia 2021 roku osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych, bez zróżnicowania na miejsce wykonywanej pracy, będą ponosili równą składkę w wysokości 60 zł miesięcznie. Pozostali członkowie samorządu, którzy nie pełnią funkcji kierowniczej - 40 zł - informuje DIA.

Władze Izby poinformowały o dyskusji na temat ustalenia zasad wysokości składek członkowskich na rzecz samorządu aptekarskiego.Chodzi o ujednolicenie wymiaru składek członkowskich na terenie poszczególnych Izb Aptekarskich.

"W rezultacie tego część okręgowych izb aptekarskich zainicjowała proces stopniowego spłaszczania wysokości składki członkowskiej. Dyskusja w tym temacie od dłuższego czasu ma miejsce także w środowisku farmaceutów należących do Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Odzwierciedleniem tego był apel XXIX Okręgowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 5 marca 2017 r., który został wystosowany do Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu o podjęcie działań mających na celu ujednolicenie składki członkowskiej dla wszystkich członków Izby" - podano w informacji.

Dalej: - W obecnej chwili członków naszego samorządu obowiązują dwie wysokości składki członkowskiej, które wynoszą: 74 zł dla kierownika apteki ogólnodostępnej i hurtowni farmaceutycznej oraz 23 zł dla pozostałych członków samorządu. Taka rozpiętość w wysokości składki członkowskiej była jedną z największych, jeśli nie największą, jeżeli chodzi o pozostałe okręgowe izby aptekarskie.

Przyjęto, że od Nowego Roku, czyli od 1 stycznia 2021 r., osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych, bez zróżnicowania na miejsce wykonywanej pracy – czyli: kierownicy aptek otwartych, zakładowych oraz szpitalnych, kierownicy działów farmacji szpitalnej oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie hurtowni farmaceutycznych − będą ponosili równą składkę w wysokości 60 zł miesięcznie. Pozostali członkowie samorządu, którzy nie pełnią funkcji kierowniczej, będą zobligowani do płacenia miesięcznej składki w wysokości 40 zł. Ze składki członkowskiej będą zwolnieni emeryci i renciści nie wykonujący zawodu, którzy dokonają odpowiedniego zgłoszenia do Izby.

